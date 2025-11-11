Baltijas balss logotype
В Ливане из тюрьмы освобождён сын Каддафи 0 601

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Архивное фото.

Архивное фото.

В понедельник в Ливане после почти десяти лет заключения был освобождён из тюрьмы сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи — Ганнибал Каддафи, сообщил его адвокат Лоран Бейон, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Мы ушли, он на свободе», — заявил адвокат через несколько часов после того, как был внесён залог в размере 900 000 долларов.

Ганнибалу Каддафи предъявляли обвинения в сокрытии информации о пропаже ливанского шиитского духовного лидера Мусы Садра, исчезнувшего в 1978 году в Ливии. Однако дело так и не дошло до суда.

На момент исчезновения Садра Каддафи-младшему было всего два года.

В октябре судья постановил освободить Каддафи под залог в 11 миллионов долларов, но на прошлой неделе, после апелляции его адвокатов, сумма была снижена до 900 000 долларов.

По словам Бейона, его клиент намерен покинуть Ливан и отправиться в «конфиденциальное» место назначения, отметив, что у него есть ливийский паспорт.

«Если Каддафи могли произвольно удерживать в заключении в Ливане десять лет, то это произошло потому, что судебная система не была независимой», — заявил Бейон.

По его словам, освобождение Каддафи отражает восстановление независимости судебной власти при реформаторском правительстве Ливана, сформированном в январе.

Муса Садр — основатель движения «Амаль», ныне союзного боевому формированию «Хезболла» — пропал во время официального визита в Ливию вместе со своим помощником и журналистом.

Бейрут обвинил в исчезновении тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, который был свергнут и убит во время восстания в 2011 году.

С момента исчезновения этой троицы отношения между Ливией и Ливаном оставались напряжёнными.

Ганнибал Каддафи, женатый на ливанской модели Алини Скаф, после начала восстания в Ливии бежал в Сирию.

В декабре 2015 года Каддафи-младший был похищен вооружёнными людьми, которые доставили его в Ливан, где власти освободили его от похитителей, но затем задержали.

