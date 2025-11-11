Baltijas balss logotype
В сентябре в ЕС прибыло рекордное за два года число беженцев из Украины

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В сентябре в ЕС прибыло рекордное за два года число беженцев из Украины
ФОТО: LETA

В сентябре в Европейский союз (ЕС) прибыло самое большое за последние два года количество украинских беженцев, свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat, пишет LETA со ссылкой на DW.

В сентябре страны ЕС приняли 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты людям, покинувшим Украину из-за российской агрессии.

Это на 49% больше, чем в предыдущем месяце, и самый высокий показатель с августа 2023 года.

Рост числа обращений Eurostat объясняет решением Киева разрешить выезд из страны молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

В результате доля взрослых мужчин среди украинских беженцев в сентябре выросла до 47%.

Впервые их оказалось больше, чем взрослых женщин (31%). Доля несовершеннолетних составила 22%.

В конце сентября 4,3 миллиона человек, покинувших Украину, имели статус временной защиты в странах ЕС.

По сравнению с концом августа число украинцев с таким статусом увеличилось на 49 555 человек, или на 1,2%.

Больше всего людей с временной защитой проживает в Германии — более 1,2 миллиона человек (28,3% от общего числа в ЕС). На втором месте — Польша, где находится более миллиона человек (23,5%), за ней следует Чехия (почти 400 000 человек, 9%).

С 28 августа украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешено свободно выезжать из страны. До этого военное положение, введённое в Украине после повторного вторжения России в феврале 2022 года, запрещало взрослым мужчинам до 60 лет покидать страну, за исключением отдельных случаев.

После снятия ограничений число молодых мужчин, переселившихся в Германию в последующие недели, увеличилось в десять раз по сравнению с предыдущим периодом.

#украинские беженцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го ноября

    Захистники неньки! 💪 Бубочка если бы открыл границы своего хохлогулагушка, то от туда сдристнули бы все.

    1
    0

