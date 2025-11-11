Правление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о сотнях мирных жителей, погибших в результате штурма повстанческой группировкой Силы быстрого реагирования (RSF) суданского города Эль-Фашер — последнего оплота правительственных войск в Дарфуре. Речь идет о внесудебных казнях, массовых убийствах, изнасилованиях, нападениях на гуманитарных работников, грабежах и похищениях. Эта резня, скорее всего, далеко не последний эпизод одного из самых кровавых в современной истории конфликтов, в ходе которого целыми этническими группами уничтожается неарабское население Судана. В узле этого военного хаоса оказались военные хунты, российские наемники, украинские спецназовцы и шейх, владеющий футбольным клубом Manchester City.

Под постом английского футбольного клуба Manchester City с призывом к болельщикам прийти и поддержать команду в игре против West Ham почти двести тысяч комментариев. Но среди них тех, что касаются непосредственно матча, лишь считанные единицы. Почти все остальные — это призывы остановить войну в Судане и проклятия в адрес владельца Manchester City — члена правящей королевской семьи Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мансура Аль Нахайяна.

Пятый сын правящего монарха, мультимиллионер, вице-президент и вице-премьер ОАЭ, шейх Мансур известен не только своей любовью к футболу, арабским скакунам и дорогим яхтам. Он еще и спонсор одного из самых жестоких людей на планете — генерал-лейтенанта Мохаммеда Хамдана, фактического правителя огромных территорий на западе Судана, утверждает расследование The Insider.

Мохаммед Хамдан — командир группировки, прикрывающейся нейтральным названием Силы быстрого реагирования (СБР). На деле эта группировка — банда головорезов, развязавшая на подконтрольных ей землях настоящий геноцид. То есть, и один из главных английских футбольных грандов, и кровожадный африканский полевой командир живут за счет богатого арабского принца. Именно поэтому на страницах Manchester City кипят столь нефутбольные страсти.

Что шейх Мансур помогает Хамдану в его войне с центральными властями Судана, давно уже не новость. Еще прошлой осенью американские журналисты выяснили, что власти Эмиратов вооружают СБР. При этом они используют в качестве базы снабжения своих клиентов здание, на котором нарисованы красные кресты, как если бы это было медицинское учреждение. Согласно официальным заявлениям чиновников из ОАЭ, оно было построено за их счет на суданской территории для помощи местным жителям, пострадавшим от войны и вызванного ею голода.

В ООН заявляли, что у них есть доказательства того, что Эмираты нарушают многолетнее эмбарго на поставки оружия в Судан и фактически выступают на стороне Хамдана. Но никаких заметных негативных последствий для правительства ОАЭ и занимающего один из высших постов в нем шейха Мансура за этим не последовало.

Помогли избежать серьезных проблем, конечно же, деньги. Нефтедоллары из Эмиратов важны для британского футбола (от них зависит не только Manchester City, но и Arsenal), американцы продают ОАЭ оружия на миллиарды, монархия играет одну из ключевых финансовых ролей в процессе урегулирования ситуации в Газе. ОАЭ слишком влиятельны и богаты для того, чтобы с ними ссориться.

При этом к сотрудничеству с Хамданом шейха Мансура подтолкнуло, скорее всего, желание заработать для своей страны еще денег. Это может показаться парадоксальным — одно из самых богатых государств на планете поддерживает откровенных бандитов ради возможных заработков. Но на самом деле экономика ОАЭ куда более хрупкая, чем может показаться со стороны, а нынешнее благополучие легко может улетучиться в ближайшие даже не десятилетия, а годы.

У ОАЭ, кроме нефти, практически нет своих ресурсов. Страна критически зависит от других государств и поставок оттуда. До 90% продуктов питания, продающихся в Эмиратах, — привозные. Известные по всему Ближнему Востоку ювелирные изделия из ОАЭ делаются из золота, доставленного из-за границы. Своих залежей драгоценных металлов в стране нет. Нефть — основа экономического благополучия, но она не вечна, как и доходы от нее. Особенно с учетом активного внедрения альтернативных источников энергии и ожидаемого заметного снижения зависимости человечества от ископаемого топлива. Исчезновение или даже резкое падение нефтяных доходов грозит привыкшей к роскошной жизни стране серьезными потрясениями.

Диверсифицировать экономику небольшого государства, почти полностью расположенного в пустыне, практически невозможно из-за скудности ресурсов. Включая, к слову, и человеческие: в ОАЭ около 80% всей рабочей силы — мигранты. Лет 150 назад проблема решилась бы завоеванием какого-нибудь не очень воинственного и при этом обладающего обширными запасами необходимых ресурсов соседнего государства. Но сейчас аннексии и оккупации — удел фанатиков-автократов, да и экономике они из-за гарантированных санкций вредят, а не помогают.

Поэтому формальному завоеванию и аннексии новых земель осторожные политики предпочитают создание неформальных империй, в которых неблагополучные государства выступают в качестве дешевой ресурсной базы для метрополии. Судан с его обширными — крупнейшими в Африке — пахотными землями, с богатыми залежами золота и других металлов, с выходом к Красному морю (и, через Суэцкий канал, — к европейским рынкам), да еще и расположенный относительно недалеко — идеальный для ОАЭ вариант государства-клиента, потенциальная жемчужина неформальной империи.

Но вот просто так взять и втащить целое государство в свою зону влияния не под силу даже богатым арабским монархиям. Это довольно долгий и затратный процесс, ускорить который почти гарантированно может лишь один инструмент — война. Рецепт тут простой: находишь богатую нужными тебе ресурсами страну, погруженную в гражданскую войну, и помогаешь одной из сторон победить в этой войне. Если ставка сыграет, то есть шанс оставить победителя у себя на крючке.

ОАЭ по этим правилам играет в Йемене, где входит в состав антихуситской коалиции интервентов, в Ливии и Судане. Причем в последнем шансы на успех выглядят наиболее высокими. Ведь важно не только, чтобы твоя сторона выиграла, но и чтобы потом она не заартачилась своему включению в неформальную империю. А для этого стоит делать ставку на настоящих отморозков, на тех, с кем мало кто еще захочет сотрудничать, опасаясь за свою репутацию. А у этих бандитов просто не будет выбора, кроме как стать клиентом главного спонсора. И суданский генерал Хамдан с его СБР — как раз такие отморозки.

Поэтому война двух армий, возглавляемых подсанкционными генералами, — война, которая уже привела к гибели порядка 150 тысяч человек, скоро не закончится. И десятки тысяч беженцев, а также тысячи убитых при захвате Эль-Фашира, в том числе во время этнических чисток, вряд ли будут ее последними жертвами.