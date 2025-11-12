Задержанный в Италии по делу о подрыве "Северных потоков" украинец Сергей К. прекратил голодовку, объявленную им в знак протеста против условий содержания в тюрьме. Власти Италии пообещали соблюдать его права, пишет DW.

49-летний украинец Сергей К., задержанный в Италии в качестве подозреваемого по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", прекратил голодовку, объявленную им в знак протеста против условий содержания в тюрьме и нарушения его основных прав. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил информагентству ANSA адвокат украинца Никола Канестрини.

По словам юриста, за время своей акции протеста Сергей К. похудел на девять килограммов. Прекратить голодовку украинец решил после того, как итальянские власти пообещали в полном объеме соблюдать его права, в частности, в вопросе питания, отвечающего его потребностям.

В обращении из тюрьмы Сергей К. поблагодарил всех, кто поддерживал его и проявлял солидарность и заботу, пишет ANSA.

Украинский омбудсмен указывал на критическое состояние здоровья Сергея К.

Канестрини 4 ноября сообщил, что его 49-летний подзащитный отказывается от еды с 31 октября и намерен с помощью голодовки добиться соблюдения своих основных прав. Украинец требовал, в частности, права на "надлежащее питание, здоровую среду и достойные условия содержания под стражей и равное обращение с другими заключенными в отношении посещений семьи и доступа к информации".

С момента задержания Сергея К. в минувшем августе ему не обеспечили необходимую диету, что привело к ухудшению состояния здоровья, указывал адвокат. Украинца содержат в тюрьме строгого режима на севере Италии.

8 ноября уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец потребовал от властей Италии защитить права соотечественника. Омбудсмен указывал на то, что Сергей К. находится в критическом состоянии здоровья. "Содержание Сергея в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод!" - подчеркнул тогда Лубинец.

Итальянский суд постановил выдать украинца Германии

27 октября итальянский суд одобрил экстрадицию Сергея К. в ФРГ, сообщал Канестрини. Защита намерена вновь обжаловать приговор в Верховном суде Италии - высшей судебной инстанции страны, заявил адвокат.

Верховный суд в Риме 15 октября уже отменял решение нижестоящей инстанции об экстрадиции украинца в ФРГ и направил дело на повторное рассмотрение в другой суд. Кассационный суд в итальянской столице обосновал свое решение тем, что во время задержания и последующего судебного разбирательства были нарушены права подозреваемого, сообщил тогда Канестрини.

Когда состоится следующее слушание в Риме, пока неясно. Адвокат заявил, что не собирается сдаваться, "пока суд не рассмотрит вопросы международного права и прав человека в этом деле", пишет dpa. Если дело дойдет до суда в ФРГ, то, вероятно, оно будет проходить в Гамбурге. Федеральная прокуратура Германии обвиняет Сергея К. в соучастии в совершении взрывов и в подрывной деятельности против конституционного строя.

Подозреваемый был задержан на морском курорте в Италии

Сергей К. был задержан на побережье Адриатического моря, где отдыхал с семьей. По данным немецких следователей, Сергей К. руководил группой из семи человек, в том числе четырех водолазов. Для осуществления плана подрыва они арендовали в Германии яхту под названием Andromeda и вышли на ней в Балтийское море.

Другого подозреваемого по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток", ранее задержанного в Польше 46-летнего украинца Владимира Ж., в середине октября экстрадировать в Германию отказался суд в Варшаве. Одновременно его постановили освободить из-под стражи, а судья Дариуш Любовский отметил, что запрос Берлина об экстрадиции "не заслуживает рассмотрения". Польский премьер-министр Дональд Туск назвал решение суда правильным.

Взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" осенью 2022 года вызвали широкий международный резонанс. Через полгода после начала войны России против Украины несколько подводных взрывов близ острова Борнхольм в Балтийском море разрушили трубы. Позднее на трех из четырех ниток газопровода были обнаружены утечки, транспортировка газа по ним стала невозможна.

DW