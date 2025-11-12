Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп намерен подать в суд на BBC за монтаж его выступления, несмотря на извинения вещателя.

По словам Левитт, Трамп считает BBC "левой пропагандистской машиной, которая, к сожалению, субсидируется британскими налогоплательщиками".

"Как вы знаете, внешний юридический советник президента подал иск против BBC. Мы ожидаем, что он будет продолжаться, и извинятся ли они или нет – зависит от них", – добавила она.

Как сообщал bb.lv, на днях президент США в письме к британскому вещателю BBC предупредил, что может подать в суд из-за монтажа его выступления 6 января 2021 года в документальном фильме.

Фильм вышел за несколько дней до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, но привлек внимание только после того, как на прошлой неделе газета The Daily Telegraph опубликовала утечку внутренней служебной записки BBC.

В записке бывший независимый внешний советник комитета по редакционным стандартам BBC выразил обеспокоенность тем, что часть речи была отредактирована таким образом, как будто Трамп прямо поощрял штурм Капитолия.