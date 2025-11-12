В России нижняя палата парламента — Государственная дума — приняла законопроект, по которому возраст уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за саботаж, снижается с 16 до 14 лет, сообщает LETA со ссылкой на Mediazona.

Издание отмечает, что впредь 14‑летних подростков можно будет привлекать к уголовной ответственности по всем статьям, связанным с саботажем — за совершение саботажа, оказание помощи в его совершении, обучение совершению саботажа, организацию и участие в саботажной группировке.

Что касается статей, связанных с терроризмом, законодатели России решили снизить возраст привлечения к ответственности за помощь террористам, в том числе за финансирование терроризма, а также за участие в террористических группах.

Mediazona подчёркивает, что внесённые Государственной думой поправки отменяют сроки исковой давности и запрещают судам назначать наказания, меньшие минимально предусмотренных, по всем статьям, связанным с саботажем. Поправки также усложнят досрочное освобождение осуждённых и запретят назначать условные сроки лицам, осуждённым за участие в саботажных группах.

Кроме того, поправки предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения за обвинения в вовлечении несовершеннолетних в совершение саботажа и в привлечение их к террористической деятельности.

Mediazona обращает внимание, что статьи УК о саботаже в России часто применяются при расследовании уголовных дел о поджогах железнодорожной инфраструктуры, в том числе против несовершеннолетних, действовавших под влиянием интернет‑мошенников.