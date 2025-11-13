Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал украинских мужчин оставаться в стране, а не ехать в Германию. Он подтвердил планы лишить новых беженцев из Украины права на гражданское пособие Bürgergeld.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выступил за то, чтобы особенно молодые мужчины из Украины "служили в своей стране", а не уезжали в Германию. Об этом он заявил в четверг, 13 ноября, выступая с речью на Торговом конгрессе Германии в Берлине . "Я попросил украинского президента Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы это было обеспечено", - сказал Мерц. По его словам, "в Украине они (молодые украинские мужчины. - Ред.) нужны".

Федеральный канцлер также подтвердил планы правительства, согласно которым беженцы из Украины впредь не будут иметь права на получение гражданского пособия "бюргергельд" (Bürgergeld). Вместо этого они будут получать выплаты по закону о предоставлении льгот просителям убежища. Мерц заявил о намерении правительства внести "конкретные изменения", чтобы стимулировать украинцев в Германии искать работу, а не оставаться "в системе социальных трансферов".

По данным правительственных источников, министр труда Бербель Бас (Bärbel Bas) и министр внутренних дел Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) договорились о новых правилах. Согласно им, украинцы , приехавшие после 1 апреля 2025 года, утратят право на "бюргергельд". Изменения будут иметь обратную силу, но ранее назначенные выплаты сохранятся до окончания срока действия.

Ожидаемые финансовые последствия

Данное соглашение в целом подтверждает проект Минтруда ФРГ, отправленный летом на межведомственное согласование. "Любое иное решение привело бы к слишком высоким административным затратам", - пояснили в правительственных кругах. Кабинет министров планирует утвердить изменения на следующей неделе.

По сведениям газеты Bild, из-за новой нормы несколько десятков тысяч украинцев потеряют право на "бюргергельд", но те, кто прибыл до 1 апреля, сохранят его.

Ожидаемые бюджетные сбережения от так называемой смены правового режима составят в 2026 году около 730 млн евро - 680 млн для федерального центра и 50 млн для коммун. В 2027 году экономия составит около 320 млн евро - 300 млн для федерации и 20 млн для коммун.

Дополнительные расходы для федеральных земель и коммун

В то же время федеральные земли и муниципалитеты понесут значительные дополнительные расходы по выплатам, предусмотренным законом о льготах для просителей убежища. В 2026 году они могут составить около 862 млн евро, а в 2027 году - 394 млн евро. Земли должны получить компенсацию от федерального правительства.

В целом экономии для государства не ожидается, поскольку административные расходы в системе льгот для просителей убежища будут выше.