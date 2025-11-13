Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму 2 795

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выписали из клиники в Тбилиси и отправили обратно в тюрьму отбывать наказание. Пенитенциарная служба страны мотивировала это "удовлетворительным" состоянием здоровья политика, пишет DW.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выписали из клиники в Тбилиси , где он находился с 2022 года, и отправили обратно в "исправительное учреждение номер 12" (Руставскую тюрьму), где он продолжит отбывать наказание на общих основаниях. Об этом в среду, 12 ноября, сообщила в Facebook Специальная пенитенциарная служба Грузии.

В посте утверждается, что состояние здоровья Саакашвили в данный момент является "удовлетворительным", в связи с чем в стационарном лечении он больше "не нуждается". При этом грузинская пенитенциарная служба ссылается на решение лечащего врача политика.

Уголовное преследование Саакашвили в Грузии

Экс-президент вернулся в Грузию в ночь на 29 сентября 2021 года - по данным следствия, он тайно прибыл в грузинский порт Поти на пароме "Вильнюс", спрятавшись в грузовике. Саакашвили разместил в Facebook видео с призывом к гражданам голосовать на выборах 2 октября против правящей партии "Грузинская мечта". В своем следующем видео бывший глава государства призвал граждан устраивать протесты, предрекая фальсификации. Полиция и спецслужбы смогли установить местонахождение политика 1 октября. Он был задержан в Тбилиси в квартире водителя трейлера, на котором приехал, и взят под стражу.

В октябре 2021 года Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. 12 мая в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где содержался в отдельной палате под стражей. 31 января 2023 года депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили переведен в реанимацию в критическом состоянии . В клинике это отрицали.

Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. 12 марта 2025 года Тбилисский городской суд также приговорил экс-президента к девяти годам лишения свободы по делу о растрате из бюджета 9 млн лари (в пересчете - 3 млн евро). 17 марта тот же суд дал ему еще 4,5 года за незаконное пересечении госграницы . В результате частичного сложения наказаний общий срок тюремного заключения политика достиг после этого 12 лет и 6 месяцев.

DW

Читайте нас также:
#Грузия #Саакашвили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    13-го ноября

    не получилось как Ленину вернуться из Финляндии и выступить на броневике !!! тюрьма для него не самый худший вариант - могли и грохнуть при нелегальном переходе границы !!!!

    11
    1
  • Д
    Дед
    13-го ноября

    Вот она судьба демократов. Всех сдают и забывают. Я, конечно, сомневаюсь, что сидит там Саакашвили, а не правильный человек за деньги, но , если это не так, то он полный дебил, что поверил друзьям- дерьмократам.

    9
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео