Baltijas balss logotype
Правительство ФРГ согласилось: больше никаких пособий для украинских беженцев

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
Euronews
Изображение к статье: Правительство ФРГ согласилось: больше никаких пособий для украинских беженцев

Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие. По сообщениям СМИ, такое решение приняло правительство страны.

Многие беженцы из Украины в будущем будут получать меньше государственной поддержки от Германии. По данным газеты Bild, реформа затронет всех украинцев, прибывших в ФРГ после 1 апреля 2025 года. В будущем они будут рассматриваться как обычные просители убежища, что означает снижение пособий.

Министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) и федеральный министр труда и социальных дел Бербель Бас (СДПГ) согласовали это постановление, тем самым отменив прежний особый статус для беженцев из Украины после масштабного вторжения России.

Пои этом украинцы не получат никаких компенсаций. Причина - слишком много бюрократии, как сказал один из высокопоставленных членов коалиции.

Сколько украинских беженцев получают пособия для граждан?

Около половины украинских беженцев, живущих в Германии, в настоящее время получают пособие для граждан, хотя многие из них в принципе могут работать. До сих пор это давало им особые права по сравнению с другими группами беженцев.

Согласно коалиционному соглашению между СДПГ и ХДС/ХСС, украинцы, которые приехали и приезжают в Германию с 1 апреля 2025 года, будут получать только более низкие пособия, на которые имеют право обычные просители убежища: примерно на 110 евро в месяц на одного взрослого. Однако при этом украинцы получат немедленный доступ к рынку труда.

Читайте нас также:
#миграция #беженцы #пособия #украинцы #трудовая миграция #правительство #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео