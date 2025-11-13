На фоне роста числа нападений медведей в Японии полицейским с четверга разрешено использовать огнестрельное оружие против этих животных, поскольку были пересмотрены строгие правила обращения с оружием, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

С апреля в результате нападений медведей в Японии погибло рекордное число человек — 13.

Практически ежедневно поступают сообщения о случаях, когда медведи проникают в жилые дома, бродят возле школ или заходят в супермаркеты.

Большинство нападений произошло в северных префектурах Акита и Иватэ.

Местные чиновники подтвердили агентству AFP, что в четверг вступают в силу изменения в правилах использования оружия, о которых было объявлено на прошлой неделе.

Посольства США и других западных стран призвали своих граждан не отправляться в одиночку на прогулки в регионы, где происходили нападения медведей.

На прошлой неделе Япония привлекла армию к операции против медведей. Однако участвующие в ней военнослужащие не имеют огнестрельного оружия и не будут охотиться на медведей.