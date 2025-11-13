В Украине снова фиксируют случаи опасного инфекционного заболевания — газовой гангрены. Об этом сообщают украинские медики, а издание The Telegraph отмечает, что это именно та болезнь, которую исторически связывали с окопами Первой мировой войны.

По данным издания, инфекция, молниеносно разрушающая мышечную ткань, снова распространяется из-за суровых условий современной позиционной войны. Врачи рассказали журналистам, что из-за постоянной угрозы из воздуха и вражеских беспилотников эвакуация раненых солдат часто становится невозможной. Это приводит к ситуациям, когда раненые остаются без должной помощи в течение дней или даже недель, а количество случаев заражения стремительно растет.

«Мы сталкиваемся с задержками эвакуации, которых не было, пожалуй, еще со времен Второй мировой войны, а может быть, и раньше. Поэтому появляются патологии, которых мы никогда раньше не видели», — рассказал один из украинских медиков в комментарии изданию.

В материале объясняется, что газовая гангрена — это тяжелое бактериальное заболевание мышц, вызванное микроорганизмами Clostridium. Название оно получило из-за характерных пузырьков газа, которые образуются под кожей во время инфекции.

Бактерии Clostridium активно размножаются в мертвых тканях, лишенных доступа кислорода. Человек при этом испытывает сильную боль, наблюдается отек, изменение цвета кожи, а при движении газов под кожей — своеобразное потрескивание.

Медики уточняют, что обычная гангрена обычно развивается медленнее и не сопровождается выделением токсинов или газов, тогда как газовая имеет стремительное течение и часто заканчивается смертью, если не оказать помощь вовремя.

Инфекция обычно возникает после тяжелых травматических повреждений взрывных или огнестрельных ранений. Особенно опасны ситуации, когда раненые не могут попасть в больницы в первые часы после травмы.

«К нам в больницу попадают люди, которые были ранены несколько недель назад и все это время находились в подземных стабилизационных пунктах. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их жизнь», — поделился украинский медик.

Старшая преподавательница микробиологии Кингс-Колледжа Лондона Линдси Эдвардс объяснила, что лечение газовой гангрены чрезвычайно сложно и не всегда эффективно даже в ведущих клиниках мира.

«Обычно оно предполагает хирургическое очищение раны, удаление пораженных тканей и введение мощных антибиотиков внутривенно. Без лечения смертность достигает почти 100%», — подчеркнула эксперт.

Впрочем, как отмечает The Telegraph, в Украине из-за боевых действий санация ран и своевременное применение антибиотиков часто невозможны. Это создает условия, подобные господствовавшим на фронтах столетней давности.

Газовую гангрену исторически связывали с Первой мировой войной, когда солдаты сражались во влажных и грязных окопах, часто на почвах, загрязненных навозом — природной средой для бактерий Clostridium. Тогда до появления антибиотиков смертность среди раненых была катастрофической.

Во время Второй мировой войны внедрение антибиотиков резко снизило риск заражения, однако сегодня, из-за сложностей эвакуации и дефицита медикаментов, старые болезни снова напоминают о себе.