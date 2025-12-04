Baltijas balss logotype
Активы РФ: Мерц запланировал срочный визит в Бельгию 0 380

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Активы РФ: Мерц запланировал срочный визит в Бельгию

Канцлер ФРГ Мерц перенес визит в Норвегию и вместо этого отправится 5 декабря на ужин с премьером Бельгии де Вевером, выступающим против использования замороженных активов РФ для репарационного кредита Украине.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц(Friedrich Merz) изменил свой график из-за внепланового визита в Бельгию. Он отложил запланированную на 5 декабря поездку в Норвегию и встретится в этот день с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, сообщил в четверг, 4 декабря, представитель правительства ФРГ.

Встреча с премьером королевства пройдет в формате частного ужина, на нем также будет присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен(Ursula von der Leyen). Как сообщает AFP со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, темой срочной поездки Мерца станет возможное использование замороженных российских активов для репарационного кредита Украине, предложенное Европейской комиссией.

Бельгия, на территории которой хранится большая часть блокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии, в то время как Германия и большинство стран ЕС его поддержали. В Брюсселе выражают надежду, что договоренности о репарационном кредите для Украины удастся достичь до конца года.

Мерц призвал страны ЕС поддержать план Еврокомиссии и разделить риски

Накануне Мерц в гостевой статье в FAZ призвал страны Евросоюза поддержать предложение об использовании российских активов для кредита Украине, разделив при этом все риски и юридически закрепив данные обязательства. По его словам, это стало бы недвусмысленным сигналом Москве, которая готовится к военному конфликту с Западом и угрожает свободе и безопасности Европы. "Это сигнал не к продолжению этой войны, а к ее прекращению. Мы пошлем сигнал европейской независимости, сигнал о том, что мы, европейцы, сами определяем и решаем, что происходит на нашем континенте", - написал он.

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили российские активы на сумму около 210 млрд евро. Еврокомиссия предложила использовать из них 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого "репарационного кредита". При этом юридически средства не конфисковывались бы, но вернуть их Россия могла бы лишь после выплаты репараций Украине. А Украина уже за счет выплаченных Россией репараций погашала бы полученный от ЕС "репарационный кредит".

Премьер Бельгии в письме председателю Еврокомиссии назвал схему "принципиально неправильной" и опасной. Он подчеркнул, что она подорвет доверие к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором находятся замороженные российские активы. Несмотря на юридические формулировки, инвесторы воспримут эту модель как конфискацию доверенных депозитарию активов, считают в Бельгии.

#Украина #дипломатия #Бельгия #Европейская комиссия #российские активы #Германия #политика
