Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

BBC извинилась перед Трампом за редактирование его речи 0 178

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: BBC извинилась перед Трампом за редактирование его речи
ФОТО: пресс-фото

Британская телерадиокомпания BBC извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за редактирование его речи в программе Panorama в октябре 2024 года, пишет LETA со ссылкой на PA и DPA.

BBC заявила, что это была "ошибка суждения" и что программа "в таком виде больше не будет транслироваться ни на одной из платформ BBC".

По информации BBC, её глава Самир Шах направил Белому дому личное письмо с извинениями за редактирование выступления.

"Хотя BBC искренне сожалеет о том, каким образом был смонтирован видеоклип, мы категорически не согласны с тем, что имеются основания для обвинений в клевете", — добавили в корпорации.

На этой неделе Трамп заявил, что "обязан" подать в суд на BBC за редактирование его высказываний. Однако пока он не сообщил, собирается ли действительно это сделать.

Редактирование президентской речи создало впечатление, будто Трамп прямо призывал к насилию незадолго до нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года. В оригинальной версии речи такого призыва не было.

В понедельник BBC извинилась за редактирование выступления Трампа. Это также привело к отставке генерального директора BBC Тима Дэйви и руководительницы новостного подразделения BBC Деборы Тернесс.

Адвокаты Трампа в понедельник пригрозили подать иск против BBC, потребовав компенсацию в размере одного миллиарда долларов, согласно письму, оказавшемуся в распоряжении агентства AFP.

В интервью телеканалу Fox News Трампа спросили, собирается ли он подать в суд на BBC. Трамп ответил, что, вероятно, должен это сделать. "Я считаю, что обязан это сделать", — заявил Трамп, но не подтвердил, начал ли официальную судебную процедуру против BBC за клевету. "Они обманули общественность, и они это признали", — добавил он.

Читайте нас также:
#суд #СМИ #президент #белый дом #извинения #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео