Британская телерадиокомпания BBC извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за редактирование его речи в программе Panorama в октябре 2024 года, пишет LETA со ссылкой на PA и DPA.

BBC заявила, что это была "ошибка суждения" и что программа "в таком виде больше не будет транслироваться ни на одной из платформ BBC".

По информации BBC, её глава Самир Шах направил Белому дому личное письмо с извинениями за редактирование выступления.

"Хотя BBC искренне сожалеет о том, каким образом был смонтирован видеоклип, мы категорически не согласны с тем, что имеются основания для обвинений в клевете", — добавили в корпорации.

На этой неделе Трамп заявил, что "обязан" подать в суд на BBC за редактирование его высказываний. Однако пока он не сообщил, собирается ли действительно это сделать.

Редактирование президентской речи создало впечатление, будто Трамп прямо призывал к насилию незадолго до нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года. В оригинальной версии речи такого призыва не было.

В понедельник BBC извинилась за редактирование выступления Трампа. Это также привело к отставке генерального директора BBC Тима Дэйви и руководительницы новостного подразделения BBC Деборы Тернесс.

Адвокаты Трампа в понедельник пригрозили подать иск против BBC, потребовав компенсацию в размере одного миллиарда долларов, согласно письму, оказавшемуся в распоряжении агентства AFP.

В интервью телеканалу Fox News Трампа спросили, собирается ли он подать в суд на BBC. Трамп ответил, что, вероятно, должен это сделать. "Я считаю, что обязан это сделать", — заявил Трамп, но не подтвердил, начал ли официальную судебную процедуру против BBC за клевету. "Они обманули общественность, и они это признали", — добавил он.