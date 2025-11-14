Джихадисты из группировки JNIM, аффилированной с «Аль-Каидой», пытаются давить на военную хунту Мали путем «удушения» экономики. Они с сентября блокируют дороги и поставки топлива в ряд городов центра и юга страны. Это ослабляет позиции правящей с 2020 года хунты, во многом зависящей от импорта. На этом фоне иностранцы покидают Мали, страна погружается во все более глубокий кризис.

Джихадисты группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) нападают на цистерны с топливом на основных дорогах, ведущих в Сенегал и Кот д’Ивуар, откуда в Мали поступает большая часть импортируемых товаров. Только редкие грузовики в сопровождении военных попадают в столицу, Бамако, и другие города.

Группировка JNIM заявила, что считает «все дороги» в районе Бамако «зоной военных действий». В столице — большие очереди на заправках, хотя в последние дни ситуация чуть улучшилась. Университеты и школы снова начали работать после двухнедельного закрытия. В городе продолжаются перебои с электричеством и отмены рейсов общественного транспорта.

Положение еще сложнее в других городах в центре и на юге Мали, находящихся в блокаде. По данным СМИ, в городах Мопти и Бандиагара света нет уже месяц. В городе Диоила к востоку от столицы бензина нет ни на одной заправке.

Север Мали не затронут блокадой, снабжение этого региона осуществляется конвоями из Нигера.

В Африканском союзе призывают к «немедленному международному вмешательству» в ситуацию в Мали.

На фоне ухудшения ситуации Соединенные Штаты и Великобритания две недели назад объявили о выводе своего неосновного персонала дипмиссий из Мали. Власти нескольких стран, включая Францию, рекомендовали своим гражданам покинуть страну.

Французское посольство в Бамако по-прежнему открыто, его возглавляет временный поверенный в делах. Оно осуществляет консульскую защиту французских граждан, численность которых составляет около четырех тысяч человек, уточнили в МИД Франции.

Журналисты сообщают, что в международном аэропорту Бамако все больше и больше иностранцев, покидающих страну. Среди них множество граждан Китая. При этом паники не наблюдается.