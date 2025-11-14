Baltijas balss logotype
Казахстан и Узбекистан получили крупные вложения из США и Китая - СМИ 2 2700

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На днях Казахстан и США подписали важный меморандум в Вашингтоне

На днях Казахстан и США подписали важный меморандум в Вашингтоне

Вторая неделя ноября 2025 года ознаменовалась высокой активностью внешнего капитала в странах Центральной Азии. Все объявленные соглашения на сумму 5,8 млрд долларов сосредоточены в стратегически важных секторах экономики региона, сообщает Zakon.kz.

Специалисты полагают, что огромные финансовые потоки способны изменить траекторию развития Центральной Азии на годы вперед. Так, экономист Ернар Серик в телеграм-канале Tradereport, констатирует, что наиболее активными площадками для прямых иностранных вложенийстали Казахстан и Узбекистан.

Казахстан: фокус на горнодобывающей отрасли, АПК и промышленности В Казахстане за вторую неделю ноября объявлено о планах/реализации ПИИ на сумму почти 2 млрд долларов.

Главные проекты, объявленные в Казахстане:

  • Cove Capital (США): 1,1 млрд долларов в разработку вольфрамовых месторождений. Этот проект является одним из крупнейших вложений США в регионе по линии C5+1.
  • East Hope Group (КНР): 520 млн долларов в комбикормовый завод и глубокую переработку зерна.
  • Ashmore (США): 150 млн долларов в создание регионального медицинского хаба.
  • Sinoma Cement (КНР): 200 млн долларов в цементный завод в Актюбинской области (строительство уже идет).

Узбекистан: развитие инфраструктуры, логистики и ВИЭ Узбекистан собрал портфель проектов на 3,8 млрд долларов, сфокусированных на развитии инфраструктуры, логистики и возобновляемых источников энергии.

  • Air Products (США): До 3 млрд долларов в метаноловый комплекс (результат визита в США).
  • Vision Invest / Sojitz / Incheon Airport Corp (Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея): объявлено о строительстве нового аэропорта Ташкента (стоимость не озвучена).
  • DP World (ОАЭ): 288 млн долларов в логистический терминал.
  • DEG + IFC (Германия / Всемирный банк): 25 млн долларов в распределительный центр для крупнейшей розничномй сети в стране "Корзинка".
  • Sichuan PTTC (КНР): 500 млн долларов в ГЭС и модернизацию подстанций в Андижане.

Вложения в других странах региона В остальных странах региона – Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане – неделя прошла относительно спокойно. Были зафиксированы лишь точечные проекты, в основном при участии международных финансовых институтов.

  • Таджикистан привлек капитал от Coca-Cola в расширение производства.
  • Туркменистан получил финансирование от Азиатского банка развития (АБР) на строительство медицинского колледжа.
  • Кыргызстан открыл новый логистический центр при поддержке российско-кыргызского фонда развития.

Отметим, что на днях казахский премьер-министр Олжас Бектенов провел 18-е заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз" по вопросам текущего взаимодействия и дальнейшего улучшения делового климата в Казахстане, где призвал европейское бизнес-сообщество активнее вкладывать капиталы в развитие страны.

#США #Казахстан #инвестиции #логистика #развитие #инфраструктура #Узбекистан #экономика #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Семёновна,эх,повезло нам с президентом! Да,Марковна,поднял Россию с колен Бабушка,там в ,,Пятёрочку,, просрочку привезли! Марковна,побежали быстрее,а то все разберут 👽😈

    6
    3
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Путин поднял Россию с колен и теперь возрождает империю.😀😀😀

    5
    2

