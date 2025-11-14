Baltijas balss logotype
Киев подвергся массированной атаке

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: пресс-фото

В пятницу утром столица Украины Киев подверглась массированной атаке российских вооружённых сил почти во всех районах города, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Российские ракеты и дроны атаковали объекты критически важной инфраструктуры в столице, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

В результате российского удара с применением беспилотников и ракет по Киеву и Киевской области погибли три человека и более 20 получили ранения, сообщил в пятницу руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет LETA со ссылкой на УНИАН.

В Киеве в результате ударов пострадали 26 человек, среди которых — дети семи и десяти лет. Девять человек были госпитализированы, в том числе беременная женщина.

Повреждены участки системы отопления, и некоторые здания в районе Деснянский временно остались без отопления, сообщил мэр.

Кличко также добавил, что возможны перебои с подачей электроэнергии и воды.

Журналисты агентства AFP стали свидетелями того, как против дронов применялись трассирующие пули и несколько систем противоракетной обороны.

"Россияне наносят удары по жилым домам. Сильно повреждено множество многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе", — сообщил в соцсетях руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Кличко сообщил о пожарах или повреждениях зданий в восьми из десяти районов Киева. Во все места были направлены бригады скорой помощи.

В районе Соломенка, недалеко от международного аэропорта Киева, вспыхнул пожар на крыше пятиэтажного жилого дома.

Атака произошла на фоне усиления давления западных союзников Киева на Россию.

В среду Канада объявила о новых санкциях против российских производств дронов и энергетического сектора, а также против инфраструктуры, используемой для кибератак.

В тот же день министры иностранных дел стран G7 призвали к немедленному перемирию в Украине и выразили "непоколебимую" поддержку территориальной целостности страны.

#война РФ и Украины #Украина #война #кризис #санкции #безопасность #Россия #политика
