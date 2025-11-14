Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США объявили о новой военной операции в Латинской Америке 5 1787

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/Southcom

x.com/Southcom

ФОТО: пресс-фото

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в четверг о начале военной операции по "устранению наркоторористов" на фоне растущих опасений, что усиление присутствия ВМС США в водах Латинской Америки может привести к сухопутным ударам и более масштабному конфликту, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Сегодня я объявляю об операции 'Southern Spear' ('Южное копьё')", – написал Хегсет на платформе X, пояснив, что миссия направлена "на защиту родины, устранение наркоторористов с нашего полушария и защиту нашей страны от наркотиков, убивающих наших граждан".

Более подробной информации об операции и её отличиях от уже проводимых военных действий Хегсет не предоставил.

Администрация президента США Дональда Трампа проводит военную кампанию в Карибском море и восточной части Тихого океана, размещая там военно-морские и военно-воздушные силы. Операция позиционируется как наступление против распространения наркотиков.

Согласно обнародованным США данным, с начала сентября американские силы атаковали как минимум 20 судов в международных водах, в результате чего погибли по меньшей мере 76 человек. Однако США пока не представили доказательств того, что эти суда использовались для наркотрафика или представляли угрозу для страны.

Телеканал CBS News в среду со ссылкой на несколько источников сообщил, что высшее военное руководство ознакомило Трампа с обновлёнными вариантами возможных операций в Венесуэле, включая сухопутные удары.

Во вторник Венесуэла объявила о масштабном военном развёртывании по всей стране в ответ на усиливающееся присутствие ВМС США у её берегов. Недавно в регион прибыла ударная группа американского авианосца.

Каракас выражает обеспокоенность тем, что это развёртывание, включающее также отправку истребителей F-35 в Пуэрто-Рико и размещение шести кораблей ВМС США в Карибском бассейне, является скрытой операцией по смене режима.

На прошлой неделе Трамп попытался развеять опасения по поводу возможной войны с Венесуэлой, однако заявил, что "дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро сочтены".

Читайте нас также:
#США #Венесуэла #Латинская Америка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
3
1
12

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го ноября

    У вас есть нефть? Значит, у вас нет демократи! И тогда мы летим к вам!

    11
    0
  • А
    Антимонетарист
    14-го ноября

    Нет чтобы начинать борьбу с наркотиками у себя в стране, так лезет же там где можно безнаказанно силу продемонстрировать. Только разумный человек сразу однозначно сделает логический вывод - не с наркотиками он борется, а с конкурентами, производителями наркотиков!

    14
    1
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    14-го ноября

    Горбачев воевал с алкоголизмом и пьянством, Трамп - с наркоманией. Удачи!

    21
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го ноября

    Давай трампушка, тебе же хочется свою СВОшечку (СпециальнуюВенесуэльскуюОперацию) 🙄 Весь мир в труху нафуй. И китай тоже пусть тайванить начёт...

    14
    3
  • С
    Сарказм
    Волченька Просто Волченька!
    14-го ноября

    Ну в целом да, ягодка того же поля разлива. С поправочкой на то, что американцы в принципе умеют в "Каракас за 3 дня" в отличие от некоторых недоделанных плешивых наполеонов и во-вторых сдается мне значительная часть из еще не сбежавших из страны венесуэльцев уже накушались чавизма/мадуризма со всеобщей нищетой и зашкаливающей преступностью (и это в стране с самыми большими запасами нефти в мире) и с удовольствием покажут американцам наикратчайшую дорогу, чтобы прихлопнуть усатого клопа.

    0
    9
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео