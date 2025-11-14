Министр обороны США Пит Хегсет заявил в четверг о начале военной операции по "устранению наркоторористов" на фоне растущих опасений, что усиление присутствия ВМС США в водах Латинской Америки может привести к сухопутным ударам и более масштабному конфликту, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Сегодня я объявляю об операции 'Southern Spear' ('Южное копьё')", – написал Хегсет на платформе X, пояснив, что миссия направлена "на защиту родины, устранение наркоторористов с нашего полушария и защиту нашей страны от наркотиков, убивающих наших граждан".

Более подробной информации об операции и её отличиях от уже проводимых военных действий Хегсет не предоставил.

Администрация президента США Дональда Трампа проводит военную кампанию в Карибском море и восточной части Тихого океана, размещая там военно-морские и военно-воздушные силы. Операция позиционируется как наступление против распространения наркотиков.

Согласно обнародованным США данным, с начала сентября американские силы атаковали как минимум 20 судов в международных водах, в результате чего погибли по меньшей мере 76 человек. Однако США пока не представили доказательств того, что эти суда использовались для наркотрафика или представляли угрозу для страны.

Телеканал CBS News в среду со ссылкой на несколько источников сообщил, что высшее военное руководство ознакомило Трампа с обновлёнными вариантами возможных операций в Венесуэле, включая сухопутные удары.

Во вторник Венесуэла объявила о масштабном военном развёртывании по всей стране в ответ на усиливающееся присутствие ВМС США у её берегов. Недавно в регион прибыла ударная группа американского авианосца.

Каракас выражает обеспокоенность тем, что это развёртывание, включающее также отправку истребителей F-35 в Пуэрто-Рико и размещение шести кораблей ВМС США в Карибском бассейне, является скрытой операцией по смене режима.

На прошлой неделе Трамп попытался развеять опасения по поводу возможной войны с Венесуэлой, однако заявил, что "дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро сочтены".