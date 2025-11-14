Baltijas balss logotype
Внезапно: страны Евросоюза могут заставить выделять больше денег Украине

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Внезапно: страны Евросоюза могут заставить выделять больше денег Украине
ФОТО: Global Look Press

WP: Еврокомиссия продвигает идею, что странам ЕС придется выделить свои деньги для Киева.

Еврокомиссия (ЕК) продвигает идею, что странам Европейского союза (ЕС) придется выделить свои деньги для Киева, чтобы убедить членов объединения, что самый простой подход — использование активов России. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«По словам европейских дипломатов, ЕК продвигает идею, что государствам-членам придется залезть в свои карманы, чтобы донести мысль о том, что использование замороженных активов России является самым простым подходом», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия могут заблокировать выдачу Киеву кредита за счет замороженных активов РФ из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, также известный как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте нас также:
#Украина #финансы #коррупция #дипломатия #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го ноября

    О как! ВОРУЙ ДЕТКА! ВОРУЙ! А гниды Брюсселя будут дальше общипывать народ...

    24
    0
  • З
    Злой
    14-го ноября

    Хорошо что я больше не держу деньги в банке, а то отнимут ещё.

    25
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Злой
    15-го ноября

    А я держу, в 5 литровой, с металлической крышкой!

    3
    1
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Залезть в карманы народов,а не государств,что есть большая разница... И чем больше залазят в карман ,тем больше растет ненависть,потому что мне эта Украина совершенно по барабану .Меня интересует только страна,где я живу ..😈👽

    31
    2
Читать все комментарии

