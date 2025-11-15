Baltijas balss logotype
«Это не пустые слова. Все к ней готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Европой и Россией 18 1857

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это не пустые слова. Все к ней готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Европой и Россией
ФОТО: Global Look Press

Президент Сербии Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией.

Европа готовится к масштабной войне с Россией. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич.

Он напомнил слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что армия страны должна быть готова к боевым действиям через три, четыре года. «Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — подчеркнул глава Сербии.

"Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться", - отметил президент Сербии Александр Вучич.

Он заметил, что Белград оказался буквально «между молотом и наковальней» в условиях возможного военного конфликта. Вучич подчеркнул, что на фоне этого страна должна принять все меры для собственного военного усиления — прежде всего политик призвал усилить сербские Военно-воздушные силы (ВВС).

В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

Министры обороны европейских стран провели учения по сценарию потенциальной войны с Россией. Они состоялись в Норвегии.

В рамках прошедших мероприятий страны-участницы должны были разработать план, который был бы применен при получении сообщений о «враждебных действиях России». Согласно этому сценарию, Европа должна будет проанализировать последние разведданные, касающиеся России, а также сопоставить посты в социальных сетях и обрывки прочей информации, чтобы выбрать наилучшую тактику реагирования.

«Эти страны [Северной Европы] живут по соседству с российскими военными. Мы — государства, которые могут лучше всего оценить риски, лучше всего реагировать на угрозы и заставить НАТО отнестись к этим угрозам более серьезно», — высказал свое мнение об учениях глава британского Минобороны Джон Хили.

Оставить комментарий

(18)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    О, а вот и наш диванный аналитик подтянулся! В темах, которые весьма щекотливы (типа коррупции в Латвии или растранжиривания денег Украиной с одобрения той же Латвии) его не увидишь, зать по теме, которая подробно изложена в методичках Сороса - нате вам пожалуйста! Сарказм, ты уж закончи мысль-то - давай уж заяви, что это не СССР победил нацистскую Германию, а доблестные Англия с Францией под чутким руководством США (которые сперва вложили в Рейх огромнейшие деньги, а потом обломались, обиделись и примкнули к антигитлеровской коалиции). Начал излагать "историю от Сороса" - так уж давай до конца. АНАЛитег, млин...

    5
    0
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Точно дурак:) Ты эти методички от Мединского брось "про огроменные деньги" и тем более про "примкнули". Идиот, они ее создали эту самую коалицию, а вот СССР к ней примкнул, когда жареный петух клюнул. А до этого вполне себе вкладывал в создание и развитие Рейха, гоня составами в Германию стратегическое сырье и рассказывая про вечную дружбу савецкого и велкиого германского народа и про злобные козни англосаксов в газете "Правда".

    0
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Ты точно таблетки, прописанные врачом, пить перестал. Ладно, не можешь сам, напомню: "4 января 1932 г. знаменитые братья Даллес из США и английский банкир Норман встретились с лидером НСДАП. В тот день был составлен документ о финансовой помощи нацистам. В январе 1933 г. Адольф пришел к власти, уже в мае ему выдали кредит на 1 млрд. долларов, а в июне простили старые займы. И пошло-поехало.

    Американцы вскоре стали полностью контролировать три крупнейших банка Германии: "Дойче банк", "Дрезднер банк" и "Донат банк". Они-то и выдавали Гитлеру кредиты, которые компенсировали дефицит бюджета на огромные военные расходы, по сути, финансировали его. К 1941 г. инвестиции частных фирм США в экономику Третьего Рейха составили 800 млн. долларов: "Стандарт Ойл"-120 млн, "Дженерал моторс" - 35 млн., ИТТ-30 млн. и т.д.

    Помощь "Стандарт Ойл" фашистской Германии воистину колоссальна. Корпорация, принадлежащая Рокфеллеру, поставляла Рейху необходимый для изготовления авиационного бензина тетраэтил, искусственный каучук, нефть и т.д. Причём из-за непомерной жадности продавцов каучук вывозили в ущерб поставкам в родную страну, где его явно не хватало.

    Поставки шли через Испанию, Португалию и другие невоюющие страны. На Канарских островах "Стандарт" заправляла немецкие подводные лодки, которые тут же в Атлантике топили американские суда. Данной компании принадлежал завод в Гамбурге, который до конца ВМВ производил в день 15 тыс. тонн авиабензина. Также "Стандарт" владел и многими другими нефтезаводами Третьего Рейха, большей частью немецких заправок и т.д.

    В 1940 г. предприятия Генри Форда в Европе поставили Гитлеру 65 тыс. грузовиков. При этом бизнесмен отказал Британии в производстве двигателей для самолетов и автомобилей, а его портрет висел в мюнхенском кабинете фюрера. Все "Опели", как легковые, так и грузовые выпускал с 1929 г. концерн "Дженерал моторс". 80% средних и 70% тяжелых грузовиков в Третьем Рейхе производили на заводах, принадлежащих американским компаниям. Убери с фронта все эти машины и немецкая армия бы встала. "Опель" же, вообще, во время ВМВ выпустил 50% всех двигателей для бомбардировщиков "Юнкерс-88". Это не Мединский, если что. Аналитег, мля... :)

    5
    0
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Ооо, перешел на тяжелые препараты, "братьев Даллес" вспомнил, не ровен час счас цитирвать его знаменитый "план" будешь. Бросай копипастить мусор из своих зет-помоек, на 99% это бездоказательные выдумки, на оставшийся 1% - черезмерно раздутая полуправда, вывернутая наизнанку. И все для того, чтобы закамуфлировать совершенно очевидный факт сотрудничества СССР и нацистов по развязыванию мировой войны (впрочем, и у тех и у других все пошло несколько не по плану). Опровергать весь твой бред не буду, слишком долго, скажу только, что вопрос каучука для Германии действительно стоял очень остро еще с Первой Мировой. К началу Второй немцы достигли очень больших успехов в производстве синтетического каучука, но даже для него требовался и натуральный тоже. Сначала немцы получали его из Голландии, после ее завоевания, очень помог с поставками СССР (посланник МИД Германии Карл Шнурре (Karl Schnurre) отмечал в меморандуме от 15 мая 1941 года: «Транзитная дорога через Сибирь пока ещё в действии. Поставки сырья из Восточной Азии, в частности, каучука, перевозимого в Германию по этой дороге, продолжают быть существенными (в течение апреля – 2000 тонн каучука специальными составами и 2000 тонн обычными сибирскими поездами)», а вот после 1941 года начались огромные проблемы, с 1940 года немцы начали кампанию "пропрыва блокады" в ходе которой их торговые суда пытались доставить натуральный каучук аж из Японии (прорывая американскую и английскую морчкую блокаду). Штука это была краайне затратной, очень ненадежной (и чем дальше, тем более опасной), но другого выбора у нацистов не было . К началу 1944 года прорыв морской блокады надводными кораблями стал невозможен, а капитан последнего прорвавшегося судна с сотней тонн вольфрамовой руды и грузом каучука (один из десятка), получил одновременно обе степени Железного Креста, а через несколько дней стал кавалером Рыцарского креста, уникальный случай в истории Третьего рейха, когда эту награду за высшие боевые заслуги получило сугубо гражданское лицо, капитан торгового судна. А ты хрень про Стандарт Ойл несешь...

    0
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Да-а-а, говорили тебе врачи - не читай на ночь "альтернативных историй" Фоменко и его друзей на Западе. Хохлы (не путать с украинцами) более примитивны: у них и пирамиды древлеукры строили, и Черное море копали, и Иисус хохлом был... С тобой сложнее - впрочеми, ненамного, ты сам свой рецепт выдал - 99 процентов вранья и 1 - полуправды. Да, эшелоны с зерном по договорам с Германией шли даже 22 июня. Было и такое. Но были и "Стандарт Ойл", и "Опель". История, она такая штука, неудобная. А ты пытаешься её через свою призму, как через мясорубку, прокрутить. Только получается хреново, неубедителен ты. Аналитег, млядь... :)

    0
    0
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    16-го ноября

    О, совсем скурвился наш зет-пропагандер, укров каких-то приплел, материться стал, как последний бомж. Видать аргументики-то закончились. Правда в том, дурашка, что с момента вступления США в войну никаких сделок между компаниями США и Рейха не было и быть и не могло, весь американский персонал был вывезен, выведение любых денег из Рейха было запрещено и иностранный контроль над немецкими дочерними предприятиями для всех "врагов" был эффективно потерян. Так что Путин вообще ничего не изобрел, когда примерно такими же мерами по сути реквизировал иностранные предприятия в РФ. Так что все твои (точнее не твои, а "молодых россйских историков") выдумки про контроль над какими-то немецкими банками и прочим не выдерживают никакой критики. Так что брось засорять эфир и смирись уже с фактом, что в предвоенном мире мало кто был в белых польтах, но уж точно не СССР меряться их белизной хоть с кем-то, его активное участие как в приходе Гитлера к власти (см. указания Коминтерна немецким коммунистам ни в коем случае не вступать в союз с социал-демократами), так и в укреплении гитлеровского режима и его военной мощи (погугли центр "Кама", где проходил обучение весь цвет германского офицреского корпуса, в том числе Гудериан, Манштейн, Кейтель, фон Браухич, Модель и многие другие)+поставки сырья (причем далеко не только и не столько зерна, как раз продвольствие немцы могли взять во многих других местах, а вот стратегические ископаемые, в частности нефть - нет), ну а подписание пакта Молотова-Риббентропа по признанию самих немцев было совершенно необходимым условием для развязывания Второй Мировой войны. Впрочем статья была совсем не об этом, но ты своей впиской за Злого увел тему вообще в другую сторону.

    0
    0
  • С
    Сарказм
    15-го ноября

    Даааа? Ну вот прям очень странно, что когда в Европе обнаружился опасный маньяк, развязавший кровавую бойню и не собирающийся останавливаться (да собственно и не имеющий уже такой возможности), страны по соседству вдруг внезапно совершенно нежданно начали готовиться к войне. И с чего бы то им вдруг пришла в голову такая шальная мысль, а? Если предыдущие 30 лет они занимались социальными государствами, зеленой повесткой и мультикультурализмом и по собственному признанию запустили свои армии до совершенно небоеспособного состояния и только в последние 3 года обеспокоились этим и стали решать проблему.

    4
    13
  • З
    Злой
    Сарказм
    15-го ноября

    Зачем ты себе ставишь лайк, всё же видно даже не программистам!

    11
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    15-го ноября

    ЧТо там тебе видно в твоем похмельном сознании - ведомо только твоему лечащему врачу. Никогда не гнался за лайками, потому что в отличие от твоей рабской душонки, я не из тех, кто хочет быть всегда с большинством.

    1
    10
  • З
    Злой
    15-го ноября

    Реванш в крови запада ещё с 1945 года, они всегда его ждали.

    23
    2
  • С
    Сарказм
    Злой
    15-го ноября

    Вот что значит клинически промытый моск с лоботомией. Дурашка, большая часть "запада" (в частности Франция) состояла в антигитлеровской коалиции А реваншистов сподручнее искать в Кремле, которые собственно и не скрывают, что хотят переиграть сокрушительное поражение в холодной войне.

    2
    18
  • З
    Злой
    Злой
    15-го ноября

    Да, многие примкнули к антигетлеровской коалиции, но только тогда, когда увидели что СССР побеждает, обычная практика трусов и подлецов типа тебя!

    21
    3
  • С
    Сарказм
    Злой
    15-го ноября

    Эхх, историк по Мединскому. К твоему сведению Британия и Франция с 1939 года находились в состоянии войны с Германией (в то время, как СССР заключил союзный договор с нацистами, который свято формально и соблюдал до 22.06, и устраивал совместные парадыс ними), так что именно англофранцузский фронт по идее и надо называть Первым, а советско-германский - вторым. США с осени 1941 года запустили программу ленд-лиза, а с 7 декабря 1941 вступили в войну на стороне коалиции (и из-за Перл Харбора, а отнюдь не "примкнули"). И в то время отнюдь не казалось, что СССР побеждает, скорее наоборот, это как раз то самое время, когда судьба Москвы висела на тонюсеньком волоске и как раз нападение Японии на США позволило перебросить сибирские дивизии под Москву, которые во многом и спасли город от захвата.

    2
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    15-го ноября

    Франция с 1030 года воевала с Германией?! Пойди проспись! А потом почитай, сколько именно по времени "воевала" Франция и кто такой маршал Петен.

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    15-го ноября

    С 1939-го, опечаточка вышла. Редакция, смените уже программиста или смените ему пол. Всё равно что - лишь бы интерфейс более приличный был...

    0
    0
  • С
    Сарказм
    Злой
    15-го ноября

    Дядя, вы дурак? Марш матчасть учить убогий. в частности даты начала Второй Мировой Войны и с чего она собственно началась.

    0
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    15-го ноября

    Ты "учи матчасть!" зеркалу орал? Тогда понятно. Если не в курсе, то Франция сумела повоевать с сентября 1939 по июнь 1040-го. Кстати, термин "странная война" напомнить или сам загуглишь? И вообще, не собираюсь я тебе историю реальную пересказывать - сиди дальше в своих "Житиях от Сороса". Аналитег, гы-ы-ы... :)

    1
    1
  • С
    Сарказм
    Злой
    15-го ноября

    И тем не менее повоевала, дурачог, и формально с 03.09.1939 находилась в состоянии войны с Германией. Великобритания с той же даты и до 1945. А в 19401 праткически в одиночку вела битву над Ла Маншем с немецкими Люфтваффе, на топливе, получаемой из советских поставок. И напомни, когда СССР оказался в состоянии войны с Германией, ась? И что он конкретно делал в сентябре 1939? Так что можешь хоть уставиться зеркалами по периметру, от этого твоя ложь не стала более правдивой.

    0
    1
Читать все комментарии

