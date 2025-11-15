Европа готовится к масштабной войне с Россией. Об этом предупредил президент Сербии Александр Вучич.

Он напомнил слова начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона о том, что армия страны должна быть готова к боевым действиям через три, четыре года. «Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», — подчеркнул глава Сербии.

"Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться", - отметил президент Сербии Александр Вучич.

Он заметил, что Белград оказался буквально «между молотом и наковальней» в условиях возможного военного конфликта. Вучич подчеркнул, что на фоне этого страна должна принять все меры для собственного военного усиления — прежде всего политик призвал усилить сербские Военно-воздушные силы (ВВС).

В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

Министры обороны европейских стран провели учения по сценарию потенциальной войны с Россией. Они состоялись в Норвегии.

В рамках прошедших мероприятий страны-участницы должны были разработать план, который был бы применен при получении сообщений о «враждебных действиях России». Согласно этому сценарию, Европа должна будет проанализировать последние разведданные, касающиеся России, а также сопоставить посты в социальных сетях и обрывки прочей информации, чтобы выбрать наилучшую тактику реагирования.

«Эти страны [Северной Европы] живут по соседству с российскими военными. Мы — государства, которые могут лучше всего оценить риски, лучше всего реагировать на угрозы и заставить НАТО отнестись к этим угрозам более серьезно», — высказал свое мнение об учениях глава британского Минобороны Джон Хили.