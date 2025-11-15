Baltijas balss logotype
Пентагон предложил Трампу пересечь красную линию в отношениях с Китаем 0 353

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пентагон предложил Трампу пересечь красную линию в отношениях с Китаем
ФОТО: Global Look Press

США впервые при Трампе одобрили потенциальную продажу оружия Тайваню на $330 млн.

США одобрили продажу Тайваню истребителей и других запчастей к самолетам на сумму 330 миллионов долларов, что стало первой подобной сделкой с момента вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне заявили, что сделка поможет стране лучше противостоять угрозам. По их словам, это позволит поддерживать боеготовность самолетов F-16, C-130 и другой авиатехники.

Администрация президента Тайваня поблагодарила правительство США за продолжение политики упорядоченных продаж оружия острову и поддержку Тайваня в укреплении его возможностей по самообороне и повышению устойчивости.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь указала, что Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов КНР и «является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях».

Ранее президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о защите Тайваня американскими войсками в случае конфликта с Китаем. Кроме того, американский лидер отметил, что вопрос насчет Тайваня на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждался. «Он не поднимал его. Люди были немного удивлены этим», — подчеркнул он.

