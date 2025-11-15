В эту среду Государственный суд Эстонии постановил, что поставщик услуг не вправе информировать потребителя об изменении цены одним лишь примечанием в конце счета, поскольку такой способ уведомления не дает потребителю ясно понять, что компания намерена изменить условия договора, пишет Postimees.

Спор начался с того, что частный клиент компании Alexela, изучая счета за газ за январь и февраль позапрошлого года, обнаружил, что компания повысила цену на природный газ. Когда клиент обратился в службу поддержки Alexela, ему объяснили, что об изменении цены его уведомили в одном из предыдущих счетов.

Информация об изменении цены была добавлена в конец счета мелким шрифтом. Клиент утверждал, что Alexela не проинформировала его о своем намерении повысить цену на газ в той форме, которая была бы понятна ему как потребителю.

Клиент счел, что заплатил за потребленный газ больше, чем был должен по договору, и в апреле прошлого года подал в Тартуский уездный суд иск против Alexela, в котором потребовал взыскать с компании необоснованно переплаченные 1220 евро и пеню.

В Alexela возразили, что условия договора позволяли уведомлять об изменении цены в счете, что такая практика в общении с клиентами используется уже много лет и что потребитель обязан читать счета, даже если оплата происходит автоматически по прямому поручению, как в рассматриваемом случае.

В феврале этого года Тартуский уездный суд отклонил иск клиента к компании, после чего тот подал апелляцию. В конце мая Тартуский окружной суд удовлетворил жалобу. В ответ Alexela подала кассационную жалобу, которую коллегия по гражданским делам Госсуда в минувшую среду оставила без удовлетворения.

Госсуд постановил, что цель счета, выставляемого потребителю, – отражать объем и стоимость потребленной услуги за определенный период, и потребитель не обязан предполагать, что в счете скрыты существенные изменения договора. Суд также отметил, что от потребителя нельзя требовать изучения каждого счета с целью обнаружить там изменения в договоре.

Госсуд также постановил, что если предприятие хочет изменить договор, то информация об этом должна быть представлена ясно и таким образом, чтобы потребитель мог осознанно согласиться с изменениями или расторгнуть договор.

«Если компания скрывает повышение цены в сноске, напечатанной мелким шрифтом в конце счета, потребитель не обязан проводить детективное расследование, чтобы это обнаружить – Госсуд провел здесь четкую черту», – прокомментировал решение присяжный поверенный адвокатского бюро Kähari Вильяр Кяхари, консультирующий энергетические и финансовые компании, а также потребителей по вопросам составления и толкования типовых условий. «Это решение подтверждает, что об изменениях в договоре потребителя нужно уведомлять в понятной для него форме. Счет – это бухгалтерский документ, а не место для скрытых сообщений о повышении цен. Беспристрастное и ясное информирование – не формальность, а один из основных принципов защиты прав потребителей».

По оценке Кяхари, позиция Госсуда является принципиальной и ее значение выходит далеко за рамки дела в газовом секторе. Прежде всего, по его словам, решение устанавливает, что поставщик услуг не вправе скрывать изменения договора в так называемом «мелком шрифте» счета, ожидая, что потребитель это заметит. Согласно решению Госсуда, уведомления о повышении цен и других существенных изменениях договора должны быть четкими и выделенными, чтобы средний потребитель понимал, что компания меняет условия договора.

«Вывод Госсуда важен для всего энергетического рынка, – прокомментировал Кяхари изданию Postimees. – Если уведомление об изменении цены было недостаточным, новая цена не становится условием договора, независимо от того, оплатил ли потребитель счет. Такой подход восстанавливает баланс в ситуации, где позиции поставщика услуг и потребителя изначально неравны».

По словам Кяхари, логику недавнего судебного решения можно применять и в более широком смысле, включая договоры на стриминговые сервисы, электроснабжение, связь, страхование и другие потребительские соглашения, где используются типовые условия и регулярное выставление счетов. Таким образом Госсуд подталкивает поставщиков услуг к пересмотру своей практики информирования, отметил Кяхари. Он добавил: «Важные для потребителя изменения не должны быть скрыты между строк – они должны быть ясными, честными и понятными».

Кяхари не исключает, что если другие компании использовали ту же практику информирования, что и Alexela, у потребителей могут появиться четкие и веские основания для требования возврата переплаченных сумм.

«Советую потребителям пересмотреть свои счета и оценить, была ли информация об изменениях цен представлена четко и обособленно, – сказал Кяхари. – Если повышение цены вступило в силу лишь на основании примечания мелким шрифтом в конце счета, у потребителя может быть право на возврат переплаченной суммы». В этом случае он порекомендовал обратиться в компанию с претензией или в комиссию по потребительским спорам.

По утверждению Кяхари, принцип, вытекающий из недавнего решения Госсуда, укрепляет позиции потребителей и способствует установлению более справедливой практики в ситуациях, когда изменения цен или другие поправки к договору могут затрагивать тысячи домохозяйств.