Премьер-министр Саксонии Кречмер считает, что после окончания войны в Украине Германии и Европе следует вернуться к импорту энергоресурсов из РФ. При этом он предупредил, что нельзя снова оказаться в зависимости от них.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) выступил за возврат к поставкам энергоносителей из РФ после войны в Украине .

"Санкции против России следует рассматривать с учетом наших собственных экономических интересов, - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke , опубликованном в субботу, 15 ноября. - Наш интерес должен заключаться в том, чтобы после перемирия возобновить поставки энергоресурсов из России. Экономические отношения также укрепляют нашу безопасность".

По словам Кречмера, Европа нуждается в дешевой энергии и поэтому в перспективе Россия должна "снова стать торговым партнером - но чтобы мы не попали снова в зависимость". Лозунг "Больше никакой России" он назвал ошибочным.

Кречмер за дешевую энергию в Германии

Подчеркнув, что война в Украине должна быть закончена как можно быстрее, а также что Германия поставляет оружие Киеву и, безусловно, будет поддерживать восстановление разрушенной страны, Кречмер в то же время выразил убеждение, что Берлин не может влиять на принятие решений: "Европа больше не является игроком. Мы отказались от нашего конкурентного преимущества - энергии по выгодным ценам". "Энергетическая политика Германии ведет к деиндустриализации", - уверен политик.

На вопрос, не ощущает ли он угрозу со стороны Владимира Путина, Михаэль Кречмер ответил уклончиво: "Россия напала на другую страну". Политик считает правильным, что Германия повышает обороноспособность, но, с его точки зрения, "это удастся только в том случае, если мы будем сильны экономически". А для этого, по мнению саксонского премьера, необходимы как низкие цены на энергоносители, так и дерегулирование - и в Германии, и в Евросоюзе.

В партии Кречмера против возврата к энергии из РФ

Ранее Михаэль Кречмер уже неоднократно высказывался за восстановление отношений с Россией, в частности за переговоры с Москвой по поводу газопроводов "Северный поток". Весной текущего года Кречмер заявлял, что режим санкций против Москвы "полностью устарел".

Кречмер - член Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляюшего правящую в ФРГ коалицию. В начале 2025 года ряд политиков от ХДС уже высказывался за возобновление поставок в Германию российских энергоносителей , в частности газа. Тогда власти в Берлине отвергли такие планы. По данным СМИ, против выступает и канцлер ФРГ, лидер ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).