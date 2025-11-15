Baltijas balss logotype
Украина проиграет в войне против России, если не сумеет побороть коррупцию - Туск 0 371

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Украина проиграет в войне против России, если не сумеет побороть коррупцию - Туск

Если коррупционные скандалы в Украине продолжатся, ей будет все труднее убедить западных партнеров продолжать поддержку, считает Туск. По его словам, он предостерегал Зеленского о последствиях коррупции.

Украина потерпит поражение в войне против напавшей на нее России, если не сумеет побороть коррупцию, уверен премьер-министр Польши Дональд Туск. Говоря о коррупционном скандале в Украине в пятницу, 14 ноября, он заявил о риске Киева потерять поддержку иностранных партнеров .

Если в Украине продолжат возникать коррупционные скандалы , "будет все труднее убеждать партнеров сотрудничать" в поддержке этой страны, подчеркнул Туск. По его словам, ранее он предостерегал украинского президента Владимира Зеленского о "катастрофических последствиях" упразднения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и приветствовал решение отказаться от закрытия этого ведомства.

Туск: Украина проиграет войну, если будет терпеть коррупцию

"Однако правда уже выплыла наружу. Поэтому я предупреждаю всех, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, остерегайтесь этой российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете ее терпеть", - предостерег Туск .

По его словам, он предупреждал Зеленского, что коррупция в Украине - "один из ключевых нарративов России и пророссийских партий в Европе". "Некоторые даже считали, что она коррумпирована больше, чем Россия. Я сказал ему быть осторожным даже с самыми незначительными проявлениями коррупции", - заявил польский премьер.

Коррупционный скандал в Украине

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили 10 ноября о раскрытии масштабной коррупционной схемы вокруг энергетической госкомпании "Энергоатом" . В центре скандала оказались министры действующего правительства Украины, давний соратник президента Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман. В тот же день правоохранители провели обыски у Миндича , в "Энергоатоме" , а также у министра юстиции Украины Германа Галущенко. Сам Миндич покинул Украину незадолго до этого.

Читайте нас также:
#Украина #война #коррупция #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео