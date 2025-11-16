Речь идет об организации КАРИКОМ - группы из 15 государств Карибского бассейна. Также свои требования выставляют и страны Африканского союза.

Они требуют компенсации за торговлю африканскими рабами, проходившую с XV по XIX век, жертвами которой стали более 12.5 миллионов человек.

"У КАРИКОМ есть план репараций, который включает в себя призывы к полным и официальным извинениям, образовательным программам, списанию долгов и денежной компенсации, в то время как Африканский союз разрабатывает свой собственный план.

Также растёт негативная реакция на репарации, и многие европейские лидеры выступают против даже обсуждения этой темы, утверждая, что современные государства и институты не должны нести ответственность за исторические ошибки", - сообщает Reuters.

Британский премьер Стармер на саммите Содружества наций в Самоа заявил, что он предпочитает "смотреть в будущее, а не участвовать в очень долгих, бесконечных дискуссиях о репарациях за прошлое".

Британская империя была одним из крупнейших рабовладельческих государств. С 16 по 19 век миллионы африканцев были насильно вывезены в Америку и на Карибы.

Рабство в Британской империи было отменено Актом 1833 года, окончательно вступив в силу только в 1838 году, что дало свободу рабам в колониях. Современные британские власти неохотно вспоминают столетия работорговли, которым британцы занимались в течение нескольких столетий.