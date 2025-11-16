Baltijas balss logotype
Южная Корея собралась строить ядерную субмарину 0 72

В мире
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Стратегический вопрос обсуждался с Дональдом Трампом.

Власти Республики Корея ведут переговоры с США о строительстве подводной лодки с атомной силовой установкой с позиции, что она будет создана на южнокорейской территории. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак.

"Обсуждения идут из предпосылки, что строительство будет вестись в Республике Корея", - сказал он в ходе брифинга. После саммита в Кёнджу президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить атомную подводную лодку на верфи в Филадельфии. Южнокорейские власти, в том числе Ви Сон Лак, впоследствии указывали, что намерены создать субмарину на своей территории. В совместной справке место строительства не конкретизируется.

"На саммите этот вопрос с самого начала до конца обсуждался с позиции, что строительство будет вестись в Республике Корея. Мы не обсуждали предложение о строительстве подводной лодки с атомной силовой установкой в США", - рассказал Ви Сон Лак.

"Мы нуждаемся в сотрудничестве и можем запросить содействие США. Но на вопрос, где будет построена подводная лодка, ответом будет "в Республике Корея", - повторил советник по национальной безопасности. 6 ноября он назвал нереалистичным предложение об инвестициях в верфи Филадельфии, чтобы подготовить их к строительству подводных лодок с атомной силовой установкой.

Nuclear-Submarine-Cutaway.jpg

Эксперты предупреждают, что обе Кореи быстро втягиваются в гонку вооружений, а другие страны Северо-Восточной Азии увеличивают расходы на оборону. "Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что мы уже пребываем в гонке вооружений. Среди союзников США в регионе растет озабоченность по поводу обещаний американцев в области безопасности", - пояснил в интервью DW Андрей Ланьков, профессор истории и международных отношений сеульского Университета Кукмин.

По его словам, Трамп, "кажется, не устает подчеркивать, что сыт по горло своими паразитирующими союзниками, под которыми он подразумевает Южную Корею и Японию", и может в любой момент объявить, что США собираются уйти из этих стран. "Это станет реальной угрозой для обеих стран, но особенно для южнокорейцев, у которых есть обладающий ядерным оружием враг, в прошлом неоднократно атаковавший их границы, - напомнил профессор Ланьков. - Поэтому вполне естественно, что Сеул собирается резко увеличить свой военный потенциал и, возможно, пойти на создание ядерного оружия".

Читайте нас также:
#США #ядерное оружие #безопасность #Южная Корея #Корея #политика
Видео