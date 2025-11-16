Президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине, несмотря на громкий коррупционный скандал. Такое мнение он высказал в интервью с Associated Press (AP).

Стубб заявил, что европейским лидерам необходимо поддерживать всестороннюю помощь Украине, поскольку та вынуждена противостоять российским войскам, постепенно продвигающимся на поле боя. В то же время президент Финляндии отметил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо как можно скорее разобраться с обвинениями в хищении и получении взяток.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не стоит рассчитывать на прекращение огня на Украине в этом году. По его прогнозам, начала мирных переговоров надо ждать не раньше марта 2026 года.