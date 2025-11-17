Baltijas balss logotype
Мэр столицы Албании сидит в тюрьме, но отдает распоряжения 0 123

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Градоначальника обвинили в связях с мафией.

Градоначальника обвинили в связях с мафией.

Он отрицает обвинения и называет свое задержание несправедливым.

Мэра албанской столицы Тираны Эриона Велиая, который находится за решеткой по обвинениям в коррупции, не планируют лишать полномочий до следующих местных выборов 2027 года. Об этом сообщает BIRN.

Велиай находится за решеткой с февраля 2025 года, когда его арестовали, и поэтому не может выполнять свои обязанности. Его обвиняют в коррупции, отмывании денег и сокрытии состояния. Он отрицает обвинения и называет свое задержание несправедливым.

На этом фоне в сентябре премьер Албании Эди Рама инициировал увольнение мэра Тираны, что и сделал городской совет. Но 3 ноября Конституционный суд Албании признал это решение горсовета недействительным, поскольку Велиай не присутствовал лично во время его принятия.

Это вызвало путаницу, которую Рама прокомментировал в эфире одного из албанских телеканалов. "Велиай останется мэром до 2027 года", – сказал он, тем самым сделав его увольнение невозможным.

Хотя ситуация является беспрецедентной для албанской политики, мэр Тираны уже принимал по крайней мере некоторые решения, находясь за решеткой. Например, 11 ноября Велиай подписал распоряжение украсить город к новогодним праздникам.

Тирана — столица и крупнейший город Албании (около 400 тысяч человек), главный политический, экономический и культурный центр страны. Образует самостоятельную административную единицу город Тирана, а также является административным центром одноимённых области и округа, в состав которых входит. Основана в 1614 году. Столица страны с 1920 года.

Читайте нас также:
#выборы #тюрьма #коррупция #Албания #новогодние праздники #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

