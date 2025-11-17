Несколько лет на границе Беларуси и Польши действовал лишь один автодорожный пункт пропуска, где пропускали пассажирский транспорт: «Брест» — «Тересполь». Остальные пункты в разное время были закрыты польской стороной. И вот ночью ситуация изменилась.

Сегодня ночью с 02:00 по минскому времени польская сторона после реконструкции и завершения инженерных работ возобновила движение в двух международных автодорожных пунктах пропуска через государственную границу.

Погранпереход «Бобровники» (сопредельный с белорусской стороны — «Берестовица») был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а «Кузница Белостоцкая» («Брузги») не функционировала более 4 лет.

Через «Брестовицу» («Бобровники») границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского союза, стран — участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска «Брузги» («Кузница Белостоцкая») — только легковые авто.

Пропускная способность погранперехода «Берестовица» составляет 900 легковых и 500 грузовых авто в сутки в одном направлении, через «Брузги» ежесуточно может следовать 1 600 легковушек и 580 фур.