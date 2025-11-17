Baltijas balss logotype
Польша открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью 2 699

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польша открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью

Несколько лет на границе Беларуси и Польши действовал лишь один автодорожный пункт пропуска, где пропускали пассажирский транспорт: «Брест» — «Тересполь». Остальные пункты в разное время были закрыты польской стороной. И вот ночью ситуация изменилась.

Сегодня ночью с 02:00 по минскому времени польская сторона после реконструкции и завершения инженерных работ возобновила движение в двух международных автодорожных пунктах пропуска через государственную границу.

Погранпереход «Бобровники» (сопредельный с белорусской стороны — «Берестовица») был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а «Кузница Белостоцкая» («Брузги») не функционировала более 4 лет.

Через «Брестовицу» («Бобровники») границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского союза, стран — участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска «Брузги» («Кузница Белостоцкая») — только легковые авто.

Пропускная способность погранперехода «Берестовица» составляет 900 легковых и 500 грузовых авто в сутки в одном направлении, через «Брузги» ежесуточно может следовать 1 600 легковушек и 580 фур.

#Польша #граница #транспорт #автомобили #новости #реконструкция #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Свято место пусто не бывает и пока литовские фуры простаивают у батьки 😋поляки благодарят министра Литвы и зарабатывают деньги и пока заплаченные литовке не отобьют и не заработают,литовские фуры будут приносить прибыль Белоруссии и никуда не двинутся😋😀

    9
    0
  • З
    Злой
    17-го ноября

    Вот и поедем через Польшу, да, дольше и дороже, но раз наши закрывают рейсы, то понесём деньги в экономику других стран, а нашему буджету хрен!

    25
    0

