Вашингтон впервые с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года одобрил продажу Тайваню истребителей и авиакомпонентов на сумму $330 млн, сообщает Reuters. Это поможет «повысить способность получателя [вооружений] противостоять текущим и будущим угрозам за счет поддержания оперативной готовности парка самолетов F-16, C-130 и других самолетов», сообщили в Пентагоне. Китай выразил возмущение по поводу возобновления поставок.

Администрация президента Тайваня Лая Циндэ со своей стороны поблагодарила правительство США за активизацию систематических поставок оружия островной республике и поддержку в укреплении ее оборонительных возможностей. «Углубление партнерства Тайваня и США в области безопасности является важным краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в заявлении.

Первые поставки в рамках нового контракта начнутся в течение месяца, сообщили в Минобороны Тайваня. Эти вооружения помогут поддерживать боеготовность истребителей ВВС и укрепить противовоздушную оборону островного государства, а также повысить обороноспособность и улучшить способность Тайваня реагировать на вторжения КНР, который считает остров частью своей территории, в «серую зону» (акваторию вокруг острова), говорится в заявлении.

«Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», — отреагировал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Вашингтон имеет официальные дипломатические отношения с Пекином, но поддерживает неофициальные связи с Тайванем и является важнейшим поставщиком оружия на остров, обязуясь предоставлять Тайваню средства самообороны.

Это необходимо в связи с тем, что вооруженные силы Китая регулярно проводят учения в море и небе над Тайванем. Правительство в Тайбэе называет целью этих действий оказание давления на остров. Пока до реальных боевых действий, однако, не доходило. Впрочем, Пекин не исключает применения силы для взятия острова под контроль.

Ранее источники Bild, знакомые с данными западных разведок, сообщили, что КНР может воспользоваться потенциальным политическим кризисом в США в связи с выборами в 2026 году для вторжения на Тайвань.