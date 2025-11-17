Baltijas balss logotype
Возвращение в Средние века: Швейцария прислала Трампу подарки для снижения пошлин 0 316

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Возвращение в Средние века: Швейцария прислала Трампу подарки для снижения пошлин

Часы Rolex и именной слиток золота от делегации бизнесменов - так Швейцария добилась снижения пошлин от президента США Дональда Трампа, пишет Axios.

После неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом о снижении таможенных пошлин власти Швейцарии отправили в Белый дом делегацию промышленных магнатов с подарками для американского лидера. Вскоре после этого Вашингтон согласился пойти навстречу, сообщило в пятницу, 14 ноября, новостное издание Axios .

СМИ обратило внимание на визит делегации бизнесменов из Швейцарии в Белый дом, о котором сообщалось 4 ноября. В нее среди прочих входили глава швейцарского трейдера драгоценных металлов MKS PAMP SA Марван Шакарчи, глава компании-производителя люксовых часов Rolex Жан-Фредерик Дюфур и Йоханн Руперт - председатель совета директоров компании Richemont, производящей предметы роскоши.

Известно, что бизнесмены привезли президенту США подарки: от главы MKS PAMP SA Трамп получил именной золотой слиток стоимостью чуть более 130 тысяч долларов, а Дюфур подарил американскому лидеру настольные часы из золота. При этом, по данным источника Axios, именно золото называлось как предпочитаемый Трампом подарок - глава Rolex поначалу хотел взять с собой редкие титановые часы, но его отговорили.

#США #Дональд Трамп #бизнес #таможня #золото #подарки #Швейцария #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
