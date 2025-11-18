Президент США Дональд Трамп был вынужден изменить свою позицию и поддержать голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет портал Axios.

«Еще слишком рано называть президента Трампа "хромой уткой"

, но Конгресс готов подрезать ему крылья из-за дела Эпштейна. (...) Неизбежность голосования заставила его изменить тактику, одобрить голосование — и предстать наиболее слабым с момента вступления в должность», — говорится в публикации.

По словам одного из опрошенных изданием чиновников Белого дома, Трамп сдался и согласился поддержать голосование, осознав, что дискуссии вокруг файлов Эпштейна остаются «серьезным отвлекающим фактором», который мешает республиканцам обсуждать достижения его администрации — налоговые льготы, иммиграционную политику и мирные соглашения.

«Республиканцы просто игнорируют все достижения Трампа, принимают их как должное и лишь говорят о Джеффри Эпштейне, который уже несколько лет как мертв. Это губит партию, и президент достаточно умен, чтобы это понять», — сказал он.