Обнародование Министерством юстиции США всех файлов по делу осужденного за педофилию скандального финансиста Джефри Эпштейна «шокирует совесть этой страны». С таким предупреждением в интервью The New York Post выступил конгрессмен от штата Калифорния, демократ Ро Ханна.

«Я думаю, что в результате публикации некоторые из самых богатых в мире людей, которые насилуют молодых девушек Америки и совершают насилие над американскими женщинами в таких масштабах, которых мы никогда раньше не видели, понесут ответственность», — сказал политик.

При этом Ханна усомнился, что в опубликованных материалах найдутся доказательства, позволяющие обвинить кого-либо в преступлениях, связанных с Эпштейном и его сообщницей Гислен Максвелл.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп был вынужден изменить позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна.

28 июля газета The New York Times сообщила, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.