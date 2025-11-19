Поскольку Пекин до сих пор не ответил на предложение ещё прежнего правительства Гинтаутаса Палуцкаса о нормализации дипломатического представительства, Вильнюс обратился к своим союзникам за помощью в предоставлении консульских услуг в Китае.

«У нас пока нет ответа, но мы понимаем, что, по всей видимости, основным препятствием (...) является название тайваньского представительства», — сказал журналистам в среду председатель Комитета по иностранным делам Сейма Ремигиюс Мотузас.

По словам политика, МИД Литвы обратился к министерствам ряда других стран с просьбой, чтобы их представительства оказывали консульские услуги в Китае.

«На техническом уровне работа над этим дипломатическим представительством ведётся, но новым в этом контексте является то, что Министерство иностранных дел активизировало свою деятельность, (обращаясь – BNS) к некоторым зарубежным странам с просьбой, чтобы они обслуживали наших граждан по консульским вопросам, то есть по вопросам выдачи виз или оказания консульской помощи, поскольку такая потребность существует как со стороны граждан Литвы, так и со стороны граждан Китая», – сказал он.

Мотузас также отметил, что неизбежно придётся вернуться к нормализации отношений с Пекином из-за влияния экономики этой страны, а также давления со стороны литовского бизнеса, который хотел бы пригласить китайских представителей, но не может этого сделать из-за отсутствия дипломатического представительства.

По словам председателя комитета, консульская помощь также необходима двум литовским гражданам, находящимся в китайских тюрьмах.

Агентство BNS сообщало, что последние несколько лет между Вильнюсом и Пекином имеют место разногласия относительно восстановления дипломатических представительств в обеих странах.

В июне тогдашний премьер Палуцкас упомянул, что Китаю было представлено предложение о нормализации представительства, но подробностей не раскрыл.

Правда, бывший премьер утверждал, что оно не предусматривает изменение названия тайваньского представительства, открытого в Литве осенью 2021 года, что и стало причиной ссоры между Пекином и Вильнюсом. В этом же заверила и сменившая его премьер Инга Ругинене.

В сентябре она пообещала BNS попытаться надавить на Китай, чтобы получить ответ.

В программе правительства Ругинене была смягчена риторика в отношении Китая и заявлено о стремлении к нормализации дипломатического представительства с этой страной.

Комитет Сейма по иностранным делам, в частности, обсудил за закрытыми дверями реализацию стратегии Литвы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Мотузас говорит, что Литве удалось усилить своё влияние в регионе. По словам политика, дипломатическое представительство расширено, назначены новые дипломаты и торговый атташе.