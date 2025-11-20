Почти две трети россиян хотели бы прекращения войны и подписания "компромиссного мирного договора" между Россией и Украиной, при этом только 36% респондентов считают это осуществимым - исследование проекта "Хроники".

Сколько именно человек участвовали в исследовании, не указано. При этом в ходе опросов всех респондентов разделили на две равные группы: участники первой должны были ответить на вопрос о том, каких политических решений и действий они ожидают от российских властей, второй - какие изменения они хотели бы видеть сами.

Исследование: Более трети россиян ожидают мобилизацию

Так, среди самых вероятных, по мнению респондентов, предстоящих действий властей - увеличение расходов бюджета на армию (78% опрошенных ожидают, что это произойдет), фокусирование на решении внутренних и социальных проблем (48%), окончание войны в Украине после достижения заявленных Кремлем целей (47%), мирный договор с Украиной со взаимными уступками (36%), мобилизация (35%), восстановление отношений с западными странами (28%) и снятие наложенных на РФ санкций (22%).

Наиболее желанными действиями властей респонденты назвали окончание войны после достижения поставленных Кремлем целей и фокусирование на решении внутренних и социальных проблем (по 88%), мирный договор с Украиной со взаимными уступками (64%), снятие санкций (63%), восстановление отношений с западными странами (58%), увеличение расходов на армию (49%) и мобилизацию (16%).

Таким образом, разрыв между желаемыми и ожидаемыми событиями составил в среднем 25 процентных пунктов. Кроме того, россияне желают более либеральных решений, чем те, которые они ожидают от властей.

Прямо о неподдержке войны в Украине заявили 11% россиян, еще 39% уклонились от ответа

Респондентов спросили: "Вы поддерживаете или не поддерживаете военную операцию России на территории Украины, затрудняетесь однозначно ответить или не хотите отвечать на этот вопрос?" В ответ 50% опрошенных сказали, что поддерживают проведение войны, 39% отвечать на вопрос не стали, оставшиеся заявили, что войну не поддерживают.

При этом о готовности участвовать в войне "в рамках приказа" заявили 28% респондентов, еще 9% готовы добровольно. Не готовыми оказались 38%, еще 19% уклонились от ответа. Остальные 6% сказали, что не подлежат мобилизации.

А на вопрос о возможной реакции на подписание контракта членом семьи 55% опрошенных заявили, что такое решение не поддержали бы, еще 30% - одобрили бы, остальные 15% от ответа уклонились.