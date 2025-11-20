После того, как Литва в полночь в четверг открыла границу с Беларусью, но Минск до сих пор не выпустил грузовики литовских перевозчиков, премьер Инга Ругинене говорит, что это может быть связано с техническими препятствиями.

«Я очень надеюсь, что эта заминка, после того, как мы открыли два пограничных пункта пропуска, носит чисто технический характер, когда необходимо поставить определённые подписи, и перевозчики смогут вернуться домой. Очень надеюсь - если же этого не произойдёт, мы подумаем, что делать дальше», — сказала премьер журналистам в четверг.

По её словам, пока нет никаких сигналов о том, что перевозчиков не выпускают злонамеренно.

«Пока таких сигналов действительно нет, и пока мы видим, что это проблема технического уровня. Точно так же, когда мы приняли решение, пограничные переходы реально открывались в течение суток. Пока это так, но если будут другие сигналы, мы будем принимать соответствующие решения», — сказала Ругинене.

Она подтвердила, что грузовики не задерживались литовской стороной, и после решения о закрытии границ им была предоставлена возможность вернуться, однако белорусская сторона их не пропустила.

Агентство BNS писало, что в полночь в четверг Литва открыла два пограничных перехода с Беларусью. Однако грузовики литовских перевозчиков через них пока не проезжают.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (TTLA) Повилас Дрижас сказал, что, по его информации, представители Минска всё ещё решают, как выпускать литовский транспорт со стоянок, разрешить ему проезд через территорию Беларуси.

Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас сообщил BNS, что, по его данным, несколько грузовиков въехали в Литву через пограничный пункт пропуска "Шальчининкай", но большинство до сих пор не пропускают в Литву.

По его словам, процедуры оплаты парковки на стоянках продолжаются, установленная ранее электронная очередь отменена.