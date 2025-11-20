Baltijas balss logotype
Раскрыты личности подорвавших железнодорожные пути в Польше 0 940

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты личности подорвавших железнодорожные пути в Польше
ФОТО: Youtube

Onet: украинцы Иванов и Кононов совершили диверсию на железнодорожных путях в Польше.

Граждане Украины Евгений Иванов и Александр Кононов совершили диверсию на железнодорожных путях в Польше. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на источники.

«Евгению Иванову 41 год, а Александру Кононову 39. Они оба были "мозгами" диверсионной операции на польской железной дороге. Они пробыли в стране всего несколько часов», — отмечается в материале.

По данным портала, что польская прокуратура решила предъявить им обвинение в «совершении диверсионных актов террористического характера». Утверждается, что мужчинам «даже грозит пожизненное заключение».

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что врыв на железной дороге в Польше совершили два украинца.

Читайте нас также:
#терроризм #Польша #Украина #преступность #прокуратура #диверсия #следствие #украинцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео