Казалось, что жизнь можно запланировать на 40 лет вперед и что эта страна будет вечной.

Так называемая «юго-ностальгия» пройдет тогда, когда умрет последний человек, родившийся в Социалистической Федеративной Республике Югославия. И даже тогда, когда умрут все «югославы», легенда все-равно останется.

Югославия поздних 1960-ых и 1970-ых годов была своеобразным раем на земле - раем для рабочих, в котором каждому полагалось бесплатное образование, лечение, работа, зарплата, а потом и квартира.

При этом жилищный фонд в это время был на достаточно высоком уровне даже по сравнению с некоторым странам Европы. Машины производились посредственные, но всегда можно было приобрести «Мерседес» из Германии (в моде были белые и символом успеха для гастарбайтеров, уезжавших в ФРГ на заработки была как раз покупка белого «Мерседеса»).

В Западную Европу, и не только в Европу, можно было уезжать и на заработки и просто в туристические поездки, хотя последнее не каждому было доступно. Паспорт СФРЮ долго котировался на черном рынке, потому что открывал двери в огромное количество стран мира.

Легкая промышленность в Югославии была довольно развита и товары широкого потребления в основном удовлетворяли потребности населения. Правда, пока в СССР ценили югославскую обувь, в Югославии за туфлями ездили в итальянский Триест.

Перед развалом страны в конце 1980-ых мечтой любого гимназиста было приобрести так называемый «Интеррейл» билет и на каникулах перед началом учебы в университете объездить на поезде всю Европу.

Кроме товаров, в Югославии была доступна и западная культура. В Белграде проходил международный кинофестиваль FEST, где показывали последние шедевры киноискусства и музыкальный фестиваль BEMUS, которым столица гордилась.

Дети в Югославии воспитывались в духе «братства и единства» и на подвиге югославских народов в борьбе против фашизма. При этом образование они получали хорошее, и, что самое главное, такое, какое им под силу. Югославских детей учили не фактам, а процессам, поэтому бывшие югославские ученики считают, что они тогда были умными, а сейчас дети не знают ничего.

На море семьи ездили ежегодно, то в Черногорию, то в Хорватию, то в Словению. И все без визы и без паспорта.

Родившиеся в Югославии не знали, что иностранные кредиты однажды придется вернуть и что страна умрет как только сыграет до конца свою роль на геополитической карте Европы. Они знали, что есть националисты, но даже представить не могли, что за считанные годы в этом рае на земле страсти могут накалиться до такого, что соседи пойдут друг друга убивать.

Сербы потом поймут, зачем только их республика в период процветания Югославии была разделена на три части — центральную Сербию и два автономных края. Потом ощутят все прелести разделения труда, при котором Сербия и Босния и Герцеговина выпускают полуфабрикаты, а Хорватия и Словения финальный продукт.

Но этот короткий период взросления в социалистической Югославии не забывается никогда. Поэтому «юго-ностальгия» живет сейчас даже в Словении, которая первая рванула в Европу, и даже в Сербии, которая в этот проигрышный проект вложила больше всех — свое независимое национальное государство.