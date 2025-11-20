Китай быстро расширяет и модернизирует полигон для ядерных испытаний в западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района (провинция на северо-западе Китая), где в 1964 году он впервые испытал атомную бомбу, пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ экспертов. Расчет делается не только на то, чтобы догнать США и Россию, но и чтобы обеспечить ядерное сдерживание США при попытке захвата Тайваня.

Военные проложили новые туннели и дороги, пробурили две крупные скважины в пустыне, которые могут стать основой для специальных вертикальных шахт для проведения ядерных взрывов более высокой мощности, построили вспомогательные сооружения и наладили электроснабжение, пишет WaPo. «В целом, это говорит о значительном развитии инфраструктуры в последние пять лет и резком увеличении возможностей по проведению испытаний», — сказал газете Ренни Бэбьярц, вице-президент AllSource Analysis, который регулярно проводит геопространственный анализ этих объектов.

Первые работы начались в 2021 году, а в нынешнем они ведутся непрерывно, показывают данные Бэбьярца. В своей ядерной программе Китай отстает от США и России; именно это может быть причиной подготовки испытательного объекта. «Поскольку Китай провел наименьшее количество ядерных испытаний, у него гораздо меньше эмпирических данных. Возможно, ему нужны дополнительные эксперименты… чтобы больше узнать о ядерном оружии», — говорит Тон Чжао, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Возможная подготовка Китая к ядерным испытаниям происходит на фоне эскалации в отношениях между Россией и США. Владимир Путин в очередной раз похвастался «чудо-оружием» – ракетой «Буревестник» с ядерным двигателем и ядерной торпедой «Посейдон». В ответ на это Дональд Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. США также ненавязчиво продемонстрировали секретную ядерную ракету AGM-181 Long-Range Stand-Off, которую во время официального испытательного полета нес бомбардировщик Б-52.

По данным Федерации американских ученых, США, которые не проводили ядерных испытаний с 1992 года, сейчас обладают 5117 ядерными боеголовками (из них 3700 сняты с вооружения и находятся на хранении), у Росси их 5459, а у Китая – 600. У Северной Кореи около 50 боеголовок.

По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, китайский арсенал вырастет примерно до 1000 боеголовок к 2030 году.

При этом Китай ничем не скован в развитии своей ядерной программы, тогда как для США и России действует договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III. Правда, его срок истекает в феврале 2026 года, а в феврале 2023-го Путин приостановил его действие. Пекин отказывается обсуждать какие-либо договоры, поскольку сильно отстает от США и России.

Его активность уже порождает тревогу в Вашингтоне, причем не только в собственно ядерной сфере, пишет The Wall Street Journal. «Вся наша программа модернизации ядерного оружия была рассчитана на то, что мы с Россией продолжим сокращать вооружения, а Китай и Северная Корея не будут представлять угрозы для США. Эти предположения оказались неверны, – сказал газете Випин Наранг, директор Центра по ядерной безопасности Массачусетского технологического института, который курировал стратегические вооружения США в Пентагоне при Джо Байдене. – Если в Европе разразится региональный конфликт и Китай в этот же момент решит захватить Тайвань, или наоборот, мы окажемся в очень трудном положении».

Си Цзиньпин приказал своей армии к 2027 году быть готовой захватить Тайвань, по данным разведки США, хотя это и не значит, что он обязательно отдаст такой приказ в столь короткий срок. Но, по словам военных США и НАТО, наиболее вероятным сценарием выглядит одновременная операция: китайская атака будет сопровождаться нападением России на одну или более стран НАТО и, возможно, вторжением Северной Кореи в Южную. И в то время как Россия использует ядерный шантаж, чтобы компенсировать провал своей обычной армии, которая уже почти четыре года воюет в Украине, у китайских стратегов обратный расчет.

«Поскольку США боятся проиграть в обычной войне, некоторые предлагают [им] использовать ядерное оружие против Китая в Тайваньском проливе, — сказал WSJ полковник в отставке Чжоу Бо, бывший директор Центра по сотрудничеству в области безопасности при Министерстве обороны Китая, а ныне старший научный сотрудник Пекинского университета Цинхуа. – Китай должен увеличить свой ядерный арсенал — не для достижения паритета, а до такой степени, чтобы США даже не осмелились подумать о применении против него ядерного оружия. И тогда Китай может победить в обычной войне».