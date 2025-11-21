Baltijas balss logotype
«Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине 2 719

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине
ФОТО: Youtube

Bloomberg: Франция, Британия и Германия отвергли ключевые пункты плана США по Украине.

Великобритания, Германия, Франция совместно с Украиной начали работу над своим мирным планом по урегулированию конфликта в ответ на документ США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением в ответ на поддерживаемый США план мирного урегулирования для Киева», — передает агентство слова трех неназванных источников.

Также один из собеседников сообщил, что встречное предложение возможно «будет включать и другие страны Европы».

Ранее стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине застал Европу врасплох. Сообщается, что министерства иностранных дел в Европе и других странах обращались к американским властям за разъяснениями. Однако они получили ответ, что сотрудники Госдепартамента и Конгресса США «тоже находятся в неведении».

#США #Украина #Европа #дипломатия #внешняя политика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
1
0
2
0

Оставить комментарий

(2)
  • NB
    Nose Bose
    21-го ноября

    двое гарантов минских соглашений и страна, отговорившая Украину от переговоров, отвергли мирный план :) Такое лицемерие...

    20
    4
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Элиты этих стран пролетают мимо дележа Украины,но это вопрос поправимый...Поделятся и с ними и вопрос будет закрыт.

    18
    5

