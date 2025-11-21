Литва для изыскания необходимых средств на повышение своей обороны и безопасности применила "творческий" подход. Там с нового года будет введен специальный 10% налог на оборону, который предполагает удорожание всех популярных форм страховки и будет действовать примерно как НДС.

Этим налогом будут облагаться все виды страховок, оформленные с 1 января 2026 года (за исключением страхования жизни). Это страхование жилья, KASKO, страхование поездок и страхование здоровья. Исключение также будет сделано для обязательного страхования водителей, страхования посевов и здоровья хозяйственных животных.

То есть если сейчас у литовцев страхование жилья стоит 100 евро, то будет 110 евро, а KASKO, которое стоит 200 евро, будет обходиться в 220 евро. И это в лучшем случае, поскольку конечная сумма страховых полюсов будет зависеть от решения конкретных страховых компаний.

Полученные доходы будут направляться в Фонд государственной обороны.