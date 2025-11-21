Канцлер ФРГ Мерц едет на саммит G20 в ЮАР, где намерен поддержать принцип многостороннего сотрудничества в мировой политике. У США, Китая и России - противоположная позиция. Их лидеры не приедут. Каких итогов ожидать?

В Йоханнесбурге 21-22 ноября пройдет саммит "большой двадцатки" - объединения, в которое входят как ведущие промышленные страны, так и развивающиеся, а также две региональные организации - ЕС и Африканский союз. Аналитики указывают, что именно такое сочетание различных уровней развития стран, а также политических систем, делает G20 столь ценной в глазах ее членов, на долю которых приходится более 80% мирового ВВП. Однако на этот раз на саммите в ЮАР будут отсутствовать лидеры трех важнейших государств - США, России и Китая, что происходит впервые в истории G20.

Для Трампа, Си и Путина G20 уже не так важна

Председатель КНР Си Цзиньпин не объяснил причину своего отсутствия. Президента РФ Владимира Путина в Йоханнесбурге тоже не будет - с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест, Путину постоянно приходится считаться с возможностью ареста за рубежом в тех странах, что ратифицировали Римский статус - договор, учредивший МУС.

А вот американский президент Дональд Трамп, при котором отношения США и ЮАР заметно испортились, даже не отправляет никакой делегации на саммит в ЮАР, в отличие от Москвы и Пекина. Трамп, объясняя свое решение, заявил, что в Южной Африке белые фермеры якобы подвергаются преследованиям, при этом власти страны не принимают против этого никаких мер. Во время переговоров в Белом доме с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой Трамп даже говорил о "геноциде" белого населения ЮАР, что правительство страны категорически отрицает. Власти Германии также не видят никаких доказательств на сей счет.

Что означает для саммита G20 отсутствие на нем лидеров США, КНР и РФ? "Оно показывает, что они, очевидно, больше не придают этому событию особого значения по совершенно разным причинам, - сообщил в письменном интервью DW Йоханнес Варвик (Johannes Varwick), профессор международных отношений Университета Галле. - Это нехороший знак для принципа мультилатерализма, которого долгое время придерживались в "большой двадцатке".

Геополитические перемены и новый мировой порядок

Однако для канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) все это - вовсе не повод оставаться дома, скорее наоборот. "Он считает важным многостороннее сотрудничество и делает на это ставку. И я бы рекомендовал не всегда фокусировать внимание на тех, кого нет, а смотреть на тех, кто присутствует. G20 была и остается важным форматом для правительства Германии", - заверил его официальный представитель Себастиан Хилле (Sebastian Hille).

Немецкие власти говорят о сложной для G20 международной обстановке, отмечая, что нынешний миропорядок, который отстаивает Берлин, сейчас ставится под сомнение. Этот миропорядок подвергся особенно серьезному вызову в связи с вторжением России в Украину. При этом даже в самой "большой двадцатке" есть государства, которые не только не осудили вторжение и отказываются участвовать в санкциях против Москвы, но и, как, например, Индия, даже получают от них выгоду, выступая в роли посредника в поставках российской нефти на мировой рынок.

Геополитические перемены в мире, происходящие с момента основания G20, также включают в себя и колоссальный рост экономического и военного потенциала Китая. КНР чрезвычайно последовательно использует свое возросшее влияние, будь то поддержка РФ в войне с Украиной или ограничения экспорта редкоземельных металлов.

"Сейчас мы переживаем стремительное перераспределение политического веса и соотношения сил в мире, - объясняет профессор Йоханнес Варвик. - Внутренне расколотый политический Запад больше не является доминирующей силой по многим вопросам, а страны глобального Юга обретают новую уверенность в себе. Несмотря на эти структурные сдвиги, G20 стала ярким свидетельством того, как и те, и другие заинтересованы в диалоге и хотели бы посмотреть, могут ли они достичь чего-то общими усилиями, и если да, то чего именно". На этом, по сути, пока все и заканчивается, уточнил Варвик.

Трампу не нравится повестка G20, ориентированная на Африку

Предстоящий саммит впервые в истории G20 пройдет в Африке, и хозяева явно намерены извлечь из этого выгоду. "Мы поставим развитие Африки во главу угла нашей повестки дня, когда будем председательствовать в G20 в 2025 году", - заявлял ранее президент Южно-Африканской Республики Рамафоса.

Среди прочего, ЮАР стремится содействовать переходу развивающихся стран на "зеленую энергетику" и облегчению долгового бремени бедных государств. Но именно эта повестка - наряду с якобы имеющим место преследованием белых южноафриканцев - и стали причинами, по которым Дональд Трамп не приедет в Йоханнесбург, как отмечают эксперты.

Немецкие власти придерживаются совершенно иной точки зрения. "Я воспользуюсь этой возможностью для более глубокого диалога, особенно с африканскими государствами", - пообещал канцлер Мерц накануне отлета в ЮАР, невзирая на число тех, кто пропустит саммит. По его завершению Мерц отправится в Анголу на саммит ЕС - Африканский союз. Правительство ФРГ подчеркнуло, что встреча станет важным свидетельством сотрудничества между двумя континентами.

Надежды на поддержку Германией борьбы с неравенством

Среди приоритетов председательства ЮАР в G20 - сокращение глобального неравенства. Принимающая саммит страна считает, что целям в области устойчивого развития, одобренным в 2015 году Генассамблеей ООН, уделяется недостаточно внимания.

Незадолго до саммита более 500 экономистов и экспертов призвали создать комиссию по борьбе с неравномерным распределением богатства в мире. В открытом письме лидерам стран G20 его авторы выразили обеспокоенность тем, что "чрезмерная концентрация материальных благ трансформируется в недемократическую концентрацию власти, подрывая доверие к нашему обществу и поляризуя нашу политику".

Группа экспертов, возглавляемая лауреатом Нобелевской премии по экономике Джозефом Стиглицем, в данный момент не может рассчитывать на поддержку США, но надеется на содействие канцлера Германии Мерца. Ведь в июне Берлин выступил соучредителем "Глобального альянса против неравенства", цель которого - искоренение к 2030 году голода на планете, а также сокращение неравенства и укрепление партнерских отношений для достижения устойчивого развития.

Возвращение к "закону джунглей" в мировой политике?

В связи с глубокими разногласиями среди стран-членов G20 уже очевидно, что по итогам саммита в Йоханнесбурге не будет подписан совместный документ , а появится лишь декларация от имени ЮАР - страны-хозяйки.

Каким в этих условиях выглядит будущее "большой двадцатки" ? "Предположительно, форматы, подобные БРИКС+, станут играть более важную роль. Там Китай и Россия не должны выслушивать западные морализаторские проповеди. Также появится еще больше, чем и так уже есть, меняющихся так называемых "коалиций желающих", - прогнозирует профессор Варвик.

По его словам, вместо многосторонности и порядка, основанного на правилах, за которые выступает и Германия, все больше проявляется "чисто прагматичный и изменчивый минилатерализм" (форма сотрудничества небольшого числа стран, не требующая постоянных институтов. - Ред.). "Такова сейчас тенденция: мы наблюдаем возвращение "закона джунглей", - констатирует Варвик.

Несмотря на такую тенденцию, противоречащую подходам немецкого правительства, профессор Варвик заключает: "Для таких стран, как Германия, нет хорошей альтернативы, кроме как продолжать полагаться на многосторонние форматы сотрудничества".