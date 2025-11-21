Baltijas balss logotype
Зеленский отказался уволить Ермака с должности главы своего офиса 0 541

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Зеленский отказался уволить Ермака с должности главы своего офиса
ФОТО: twitter

На встрече с фракцией "Слуги народа" президент Украины дал понять, что не отправит Андрея Ермака в отставку на фоне дела о коррупции в "Энергоатоме".

Владимир Зеленский отказался уволить своего соратника Андрея Ермака с должности главы офиса президента (ОП) Украины на фоне коррупционного скандала вокруг энергетической госкомпании "Энергоатом". Об отказе Зеленский косвенно сообщил в ходе встречи с депутатами Верховной рады из фракции партии "Слуга народа", сообщили в четверг, 20 ноября, издания "Украинская правда" и Hromadske.

На этой встрече депутат Марьяна Безуглая спросила у главы государства, собирается ли он уволить руководителя ОП и других чиновников. "Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента - это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет", - рассказал "Украинской правде" один из участников общения с Зеленским.

Между тем "достаточно много" членов "Слуги народа" считают, что Андрей Ермак должен уйти в отставку, отмечает "Украинской правде" со ссылкой на депутата Рады Федора Вениславского.

#Украина #коррупция #парламент #правительство #отставка #политика
Видео