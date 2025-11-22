Адвокаты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в пятницу обратились с просьбой разрешить ему отбывать назначенный 27-летний тюремный срок под домашним арестом, заявляя, что он слишком болен, чтобы находиться в тюрьме, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В сентябре Верховный суд Бразилии признал 70-летнего Болсонару виновным в подготовке переворота и приговорил его к 27 годам лишения свободы.

Апелляция на приговор была отклонена на прошлой неделе, приблизив Болсонару к началу отбывания наказания. Адвокаты заявили, что намерены подавать дальнейшие апелляции.

«Заключение Болсонару под стражу повлечёт за собой серьёзные последствия и представляет угрозу его жизни», — говорится в ходатайстве адвокатов, поданном в Верховный суд.

Отмечается, что состояние здоровья Болсонару «значительно ухудшилось».

С момента помещения под домашний арест в августе Болсонару трижды был госпитализирован: дважды — для прохождения медицинских обследований, один раз — в связи с экстренной медицинской ситуацией.

Бывшему президенту требуется постоянное лечение от лёгочной инфекции, воспаления пищевода и гастрита, а также он болеет раком кожи.

В сентябре лечащий врач Болсонару сообщил, что поражённые участки кожи были удалены и на данном этапе дальнейшее лечение не требуется.

Адвокаты также указали на сохраняющиеся осложнения, связанные с ножевым ранением в живот, полученным во время предвыборной кампании в 2018 году.

В ходатайстве также подчёркивается, что другому бывшему президенту — Фернанду Колор ди Мелу — в мае было разрешено отбывать почти девятилетний срок за коррупцию под домашним арестом по состоянию здоровья.