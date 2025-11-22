Baltijas balss logotype
Экс-президент Бразилии Болсонару задержан перед началом отбытия 27-летнего тюремного срока

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экс-президент Бразилии Болсонару задержан перед началом отбытия 27-летнего тюремного срока

Федеральная полиция Бразилии в субботу превентивно задержала бывшего президента страны Жаира Болсонару за несколько дней до начала отбытия 27-летнего тюремного срока за руководство попыткой государственного переворота, сообщили официальные лица, передаёт LETA со ссылкой на AP.

Бывший лидер был доставлен в главное управление полиции в столице Бразилиа.

В кратком заявлении, опубликованном полицией, имя Болсонару не упоминается, однако указывается, что действия предприняты по запросу Верховного суда Бразилии.

Помощник Болсонару подтвердил, что арест произошёл в субботу около шести утра. 70-летний экс-президент был доставлен из своего дома в главное здание федеральной полиции.

Местные СМИ сообщают, что Болсонару, занимавший пост президента с 2019 по 2022 год, может начать отбывать наказание уже на следующей неделе.

Верховный суд Бразилии в сентябре признал Болсонару виновным в планировании государственного переворота и приговорил его к 27 годам лишения свободы. Апелляция на приговор была отклонена на прошлой неделе, приблизив экс-президента к началу исполнения наказания. Адвокаты Болсонару заявили, что подадут дальнейшие апелляции.

В пятницу защита Болсонару обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить отбывать наказание под домашним арестом, утверждая, что его состояние здоровья слишком тяжёлое для пребывания в тюрьме.

«Заключение Болсонару в тюрьму будет иметь серьёзные последствия и представляет угрозу его жизни», — говорится в ходатайстве адвокатов. В документе отмечается, что состояние здоровья экс-президента «уже значительно ухудшилось».

#президент #Бразилия #тюрьма #задержание #арест #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

