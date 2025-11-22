Baltijas balss logotype
В «файлах Эпштейна» обнаружена связь и с Балтией 8 2151

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В «файлах Эпштейна» обнаружена связь и с Балтией
ФОТО: Unsplash

В последние недели дело американского предпринимателя Джеффри Эпштейна снова стало актуальным. Этот человек был известен своим богатством, обширными связями с влиятельными личностями, а также масштабной сетью сексуальной эксплуатации, в которую были вовлечены и несовершеннолетние девушки.

После того как Конгресс США обнародовал тысячи документов, связанных с преступлениями Эпштейна, в них было замечено упоминание известного литовского модельного агентства, сообщает nra.lv со ссылкой на ERR.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако суд так и не состоялся — сообщалось, что он покончил с собой в тюремной камере до начала разбирательства. В конце того же года в открытом доступе появилась и неотредактированная «маленькая чёрная книжечка» Эпштейна, в которой были более тысячи контактов, включая имена многих известных и влиятельных людей.

Любопытно, что на 35-й странице «чёрной книжки» упоминается Массимо Паризи, работавший с молодыми моделями в Литве. Паризи был владельцем агентства «Baltic Model Management» (BMM).

В книге контактов Эпштейна под именем Паризи указаны пять телефонных номеров — два эстонских, один литовский и ещё два без международного кода.

Руководство агентства с тех пор сменилось. Согласно информации ERR, Паризи ситуацию не прокомментировал и заблокировал журналиста, который попытался с ним связаться.

В настоящее время агентством руководит Инга Бругемане. По данным ERR, она утверждает, что Паризи продал агентство ещё в 2017 году, не имеет с ним больше никаких связей и не совершал никаких противоправных действий, поскольку обвинения ему не предъявлялись.

Также сообщается, что в опубликованных письмах Эпштейна его адвокат упоминает «литовскую красавицу», а банковские выписки свидетельствуют о перечислении ей нескольких тысяч долларов со счёта предпринимателя.

Во вторник американские законодатели подавляющим большинством голосов утвердили закон о публикации правительственных документов, связанных с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, после того как президент Дональд Трамп наконец согласился на обнародование этих материалов, пишет портал tv3.lt.

Ранее Трамп оказывал сильное давление на своих союзников в Конгрессе, чтобы они не публиковали документы, однако, когда стало ясно, что большинство членов его партии не намерены ему подчиняться, лидер республиканцев в минувшие выходные сдался.

Конгресс почти единогласно утвердил закон об открытии информации по делу Эпштейна, предусматривающий публикацию рассекреченных документов, подробно описывающих расследование деятельности опозоренного финансиста и его смерти в тюрьме, признанной самоубийством.

Законодатели заявляют, что общественность имеет право знать правду по делу, в котором фигурируют более тысячи потенциальных жертв.

Трамп утверждает, что документы разоблачат связи влиятельных демократов с Эпштейном, однако самому бывшему президенту также задаются неудобные вопросы о его многолетней дружбе с Эпштейном, подозревавшимся в обеспечении богатых и влиятельных мужчин несовершеннолетними девушками.

nra.lv

#Литва #преступность #документы #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го ноября

    неужели номер мобильного чиновника торг компании Латв Республика?

    9
    1
  • свп
    сила в правде
    22-го ноября

    А что удивительного? Именно так местных и воспринимают на западе - как аборигенов. Все уже подзабыли документальный блокбастер Латвии 2000-х - "Бай-бай-бьюти"? Шедевральный фильм я считаю. Один из немногих, где абсолютно нет вранья. Пытаются его блочить - но можно найти. Можно еще зайти на любой сайт знакомств. Да тот же инбокс. 50% - проституция. Хотя конечно до краины нам просто недотянуть. Ни по количеству - ни по визуализации. Этих действительно весь мир знает. Махровые

    20
    2
  • С
    Сарказм
    22-го ноября

    Хмм, чуйствуется иксперд, шарящий в теме. Экспрессия, напор, глубокое знание предмета. Вот о чем тебе рассуждать-то надо, а ты все "правительство", "антиконституционно", "старички".

    2
    24
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    22-го ноября

    О, близкую тебе тему затронули, раз ты тут нарисовался? Вон про бюджет Риги тебя не видно и не слышно было. А тут развернулся... Ты не волнуйся - тебя в файлах Эпштейна точно не будет. Во-первых, там все нормальной ориентации, а во-вторых, таких: как ты: там даже девок поставлять не допускают.

    11
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го ноября

    Придурок, я как-то сам выберу где мне что комментировать. В отличие от тебя, который комментирует все, чего не попадя и все одинаково глупо и невежественно . Вовторых этот мой коммент относился к деду, что, принимая во внимание тему, отдельно комично. ЧТо я и постарался подчеркнуть. Но точно не для тебя, юмор знаешь ли характерен для высокоразвитых организмов, тебе недоступно

    1
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    22-го ноября

    Насчет "организмов" - это ты правильно, забыл только добавить, что ты у нас - организм выдающийся, одноклеточный магнус вульгарис. А что у тебя там к чему относится, ты папе рассказывай, когда он к тебе с ремнем придет жизни учить. Но ты кривляйся дальше, клоун - иногда забавно. Небось в "Квартале 24" стажировался? Хотя нет - даже там смешнее выходит...

    8
    0
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го ноября

    Опять скучные и тупые наезды из ясельной группы.Сегодня ты еще менее интересен, чем обычно, на опохмел видимо не хватило, пока про чужие бюджеты чушь порол.

    0
    6
  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Делов то! Шлюх из прибалтики присылали. Богатеньким дяденькам экзотики захотелось- белых рабынь. Наши правительства такую мелочь и за проблему не считают- отдать по 1 доллару за пучок.

    31
    2
Читать все комментарии

