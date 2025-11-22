В последние недели дело американского предпринимателя Джеффри Эпштейна снова стало актуальным. Этот человек был известен своим богатством, обширными связями с влиятельными личностями, а также масштабной сетью сексуальной эксплуатации, в которую были вовлечены и несовершеннолетние девушки.

После того как Конгресс США обнародовал тысячи документов, связанных с преступлениями Эпштейна, в них было замечено упоминание известного литовского модельного агентства, сообщает nra.lv со ссылкой на ERR.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако суд так и не состоялся — сообщалось, что он покончил с собой в тюремной камере до начала разбирательства. В конце того же года в открытом доступе появилась и неотредактированная «маленькая чёрная книжечка» Эпштейна, в которой были более тысячи контактов, включая имена многих известных и влиятельных людей.

Любопытно, что на 35-й странице «чёрной книжки» упоминается Массимо Паризи, работавший с молодыми моделями в Литве. Паризи был владельцем агентства «Baltic Model Management» (BMM).

В книге контактов Эпштейна под именем Паризи указаны пять телефонных номеров — два эстонских, один литовский и ещё два без международного кода.

Руководство агентства с тех пор сменилось. Согласно информации ERR, Паризи ситуацию не прокомментировал и заблокировал журналиста, который попытался с ним связаться.

В настоящее время агентством руководит Инга Бругемане. По данным ERR, она утверждает, что Паризи продал агентство ещё в 2017 году, не имеет с ним больше никаких связей и не совершал никаких противоправных действий, поскольку обвинения ему не предъявлялись.

Также сообщается, что в опубликованных письмах Эпштейна его адвокат упоминает «литовскую красавицу», а банковские выписки свидетельствуют о перечислении ей нескольких тысяч долларов со счёта предпринимателя.

Во вторник американские законодатели подавляющим большинством голосов утвердили закон о публикации правительственных документов, связанных с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, после того как президент Дональд Трамп наконец согласился на обнародование этих материалов, пишет портал tv3.lt.

Ранее Трамп оказывал сильное давление на своих союзников в Конгрессе, чтобы они не публиковали документы, однако, когда стало ясно, что большинство членов его партии не намерены ему подчиняться, лидер республиканцев в минувшие выходные сдался.

Конгресс почти единогласно утвердил закон об открытии информации по делу Эпштейна, предусматривающий публикацию рассекреченных документов, подробно описывающих расследование деятельности опозоренного финансиста и его смерти в тюрьме, признанной самоубийством.

Законодатели заявляют, что общественность имеет право знать правду по делу, в котором фигурируют более тысячи потенциальных жертв.

Трамп утверждает, что документы разоблачат связи влиятельных демократов с Эпштейном, однако самому бывшему президенту также задаются неудобные вопросы о его многолетней дружбе с Эпштейном, подозревавшимся в обеспечении богатых и влиятельных мужчин несовершеннолетними девушками.

nra.lv