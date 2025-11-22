Baltijas balss logotype
В Канаде в результате нападения медведя на группу школьников пострадали 11 человек 0 558

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Канаде в результате нападения медведя на группу школьников пострадали 11 человек
ФОТО: Unsplash

В Канаде в результате нападения медведя гризли на группу школьников пострадали 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщила в пятницу полиция, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Нападение произошло в четверг во второй половине дня в районе Белакула в провинции Британская Колумбия, заявила региональный пресс-секретарь Королевской канадской конной полиции капрал Мадонна Сондерсон.

«Медведь ранил нескольких человек. Полученные травмы охарактеризованы как серьёзные», — сказала Сондерсон.

Школа коренного народа нуксалк сообщила, что в пятницу она была закрыта «из-за инцидента с медведем». Поскольку медведь не был пойман, жителям было рекомендовано оставаться дома.

Служба экстренной медицинской помощи Британской Колумбии сообщила о 11 пострадавших. Двое из них находятся в критическом состоянии, ещё двое получили серьёзные травмы, а семерым госпитализация не потребовалась.

#полиция #Канада #школьники #нападение
Оставить комментарий

