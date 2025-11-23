Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов 9 5373

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
ФОТО: twitter

Газета The Telegraph публикует европейский мирный план, который предлагается вместо американского. В нем 24 пункта.

План Трампа из 28 пунктов опубликован ЗДЕСЬ. А вот, что входит в европейский мирный план:

  1. Прекращение войны и договорённости, которые гарантируют недопущение ее повторения, для установления постоянной основы устойчивого мира и безопасности.

  2. Обе стороны конфликта обязуются заключить полное и безоговорочное прекращение огня в воздухе, на суше и на море.

  3. Обе стороны незамедлительно начинают переговоры о том, как технически реализовать мониторинг прекращения огня с участием США и европейских стран.

  4. Под руководством США вводится международный мониторинг прекращения огня, который ведется силами партнеров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств с гибкой наземной компонентой для расследования предполагаемых нарушений.

  5. Будет создан механизм, через который стороны смогут подавать отчеты о нарушениях прекращения огня и обсуждать корректирующие меры.

  6. Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Процесс будет проходить при поддержке международных партнеров.

  7. Стороны конфликта обменивают всех военнопленных (по принципу «всех на всех»). Россия освобождает всех гражданских задержанных.

  8. После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая семейные визиты через линию боевого соприкосновения.

  9. Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтралитету.

  10. Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, в том числе — от США включительно (аналог соглашения, подобного статье 5 Устава НАТО), для предотвращения будущей агрессии.

  11. На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность страны не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.

  12. Страны-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских и готовых присоединиться неевропейских стран. Украина свободна решать самостоятельно вопросы присутствия, вооружения и операций дружественных вооруженных сил, приглашённых правительством Украины на ее территорию.

  13. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.

  14. Украина становится членом ЕС.

  15. Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.

  16. Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

  17. Переговоры о территориях начинаются с позиций от текущей линии соприкосновения.

  18. После согласования территориальных вопросов и Россия, и Украина обязуются не изменять их силой.

  19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля.

  20. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

  21. Украина и ее партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

  22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая средства за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до компенсации ущерба Украине.

  23. Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира и с возможностью возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм «snapback»).

  24. Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

Читайте нас также:
#Украина #Европа #безопасность #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
36
0
5
1
1
2

Оставить комментарий

(9)
  • П
    Процион
    24-го ноября

    Пункты 11, 12 и 13 начертал неизлечимый евродебил. Именно изхза них Россия начала СВО в 2022 году.

    29
    2
  • AE
    Al Ekses
    24-го ноября

    Предложение Европы это очевидный отказ от мира, ибо это, по сути, очередной план капитуляции России, на который Россия безусловно не пойдёт. А значит «до последнего», увы. Европа явно хочет по зубам и это плохо для всех нас, независимо от конечного результата.

    38
    1
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Игра по правилам или без правил, проигравший платит ,а не диктует правила

    48
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    23-го ноября

    Хорошо, что Украина вместе с Европой победили в войне и устанавливает свои правила....

    19
    1
  • i
    italianec
    23-го ноября

    Планы,-как у Наполеона.

    36
    2
  • Д
    Дед
    23-го ноября

    Европейские мечты. По такому плану война закончится на польской границе.

    92
    3
  • Д
    Добрый
    Дед
    24-го ноября

    Или на границе Европы и Азии

    0
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    24-го ноября

    Добрый, прекрати пугаться собственного отражения в зеркале - это ты, а не Путин! И вообще, беги скинься со своей зарплаты на очередной золотой унитаз для Миндича, а то у него один уже отобрали.

    6
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го ноября

    Вспоминается бессмертная фраза из "Служебного романа: "Когда-то её выдвинули на общественную работу и забыли задвинуть обратно...".

    119
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео