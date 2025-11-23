План Трампа из 28 пунктов опубликован ЗДЕСЬ. А вот, что входит в европейский мирный план:

Прекращение войны и договорённости, которые гарантируют недопущение ее повторения, для установления постоянной основы устойчивого мира и безопасности.

Обе стороны конфликта обязуются заключить полное и безоговорочное прекращение огня в воздухе, на суше и на море.

Обе стороны незамедлительно начинают переговоры о том, как технически реализовать мониторинг прекращения огня с участием США и европейских стран.

Под руководством США вводится международный мониторинг прекращения огня, который ведется силами партнеров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств с гибкой наземной компонентой для расследования предполагаемых нарушений.

Будет создан механизм, через который стороны смогут подавать отчеты о нарушениях прекращения огня и обсуждать корректирующие меры.

Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Процесс будет проходить при поддержке международных партнеров.

Стороны конфликта обменивают всех военнопленных (по принципу «всех на всех»). Россия освобождает всех гражданских задержанных.

После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая семейные визиты через линию боевого соприкосновения.

Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтралитету.

Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, в том числе — от США включительно (аналог соглашения, подобного статье 5 Устава НАТО), для предотвращения будущей агрессии.

На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность страны не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.

Страны-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских и готовых присоединиться неевропейских стран. Украина свободна решать самостоятельно вопросы присутствия, вооружения и операций дружественных вооруженных сил, приглашённых правительством Украины на ее территорию.

Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.

Украина становится членом ЕС.

Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

Переговоры о территориях начинаются с позиций от текущей линии соприкосновения.

После согласования территориальных вопросов и Россия, и Украина обязуются не изменять их силой.

Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля.

Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Украина и ее партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая средства за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до компенсации ущерба Украине.

Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира и с возможностью возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм «snapback»).