Газета The Telegraph публикует европейский мирный план, который предлагается вместо американского. В нем 24 пункта.
План Трампа из 28 пунктов опубликован ЗДЕСЬ. А вот, что входит в европейский мирный план:
-
Прекращение войны и договорённости, которые гарантируют недопущение ее повторения, для установления постоянной основы устойчивого мира и безопасности.
-
Обе стороны конфликта обязуются заключить полное и безоговорочное прекращение огня в воздухе, на суше и на море.
-
Обе стороны незамедлительно начинают переговоры о том, как технически реализовать мониторинг прекращения огня с участием США и европейских стран.
-
Под руководством США вводится международный мониторинг прекращения огня, который ведется силами партнеров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств с гибкой наземной компонентой для расследования предполагаемых нарушений.
-
Будет создан механизм, через который стороны смогут подавать отчеты о нарушениях прекращения огня и обсуждать корректирующие меры.
-
Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Процесс будет проходить при поддержке международных партнеров.
-
Стороны конфликта обменивают всех военнопленных (по принципу «всех на всех»). Россия освобождает всех гражданских задержанных.
-
После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая семейные визиты через линию боевого соприкосновения.
-
Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтралитету.
-
Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, в том числе — от США включительно (аналог соглашения, подобного статье 5 Устава НАТО), для предотвращения будущей агрессии.
-
На Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность страны не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.
-
Страны-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских и готовых присоединиться неевропейских стран. Украина свободна решать самостоятельно вопросы присутствия, вооружения и операций дружественных вооруженных сил, приглашённых правительством Украины на ее территорию.
-
Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.
-
Украина становится членом ЕС.
-
Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.
-
Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.
-
Переговоры о территориях начинаются с позиций от текущей линии соприкосновения.
-
После согласования территориальных вопросов и Россия, и Украина обязуются не изменять их силой.
-
Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля.
-
Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
-
Украина и ее партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
-
Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая средства за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до компенсации ущерба Украине.
-
Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира и с возможностью возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм «snapback»).
-
Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.
