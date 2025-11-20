Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

28 пунктов: опубликован мирный план Трампа, который может остановить войну в Украине 8 3455

Политика
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 28 пунктов: опубликован мирный план Трампа, который может остановить войну в Украине

В Киеве и в Москве изучают так называемый «мирный плана Трампа». В случае его принятия после почти четырех лет войны может наступить если не мир, то хоты бы перемирие. Приводим все 28 пунктов плана.

  1. Суверенитет Украины будет подтверждён.

  2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.

  3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее.

  4. Будет проведён диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.

  5. Украина получит надёжные гарантии безопасности.

6.Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.

  1. Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

  2. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.

  3. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10.Гарантия США:

▪️ США получат компенсацию за гарантию.

▪️ Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию.

▪️ Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены.

▪️ Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

  1. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.

  2. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.

c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

  1. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и индивидуально.

b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях.

c. Россия будет приглашена вернуться в G8.

  1. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 млрд долларов, чтобы увеличить объём инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные в Европе средства будут разморожены. Остальная часть замороженных российских средств будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты по определённым направлениям. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.

  1. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.

  2. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину.

  3. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1.

  4. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

  5. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной - 50:50.

  6. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:

a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.

b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21.Территории:

a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими всеми сторонами, включая США.

b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения.

c. Россия отказывается от других согласованных территорий (вероятно имеются в виду захваченные РФ части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей - Ред.), которые она контролирует за пределами пяти регионов.

d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

  1. После согласования будущих территориальных договорённостей и РФ, и Украина обязуются не менять эти договорённости силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

  2. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договорённости о свободной транспортировке зерна Чёрным морем.

  3. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. Все оставшиеся в плену и тела будут обменены по принципу «все на всех».

b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей.

c. Будет реализована программа воссоединения семей.

d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

  1. Украина проведёт выборы через 100 дней.

  2. Все стороны, вовлечённые в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

  3. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.

  4. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.

ДОПОЛНЕНО: В США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение ко Дню благодарения – 27 ноября, затем план представят Москве, а процесс завершится к началу декабря, сообщает The Financial Times.

Читайте нас также:
#Украина #безопасность #дипломатия #гуманитарная помощь #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
4
1
1
0
1

Оставить комментарий

(8)
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    В сказке про золотую рыбку старуха много чего хотела и дохотелась 😀😃🙂

    3
    0
  • П
    Процион
    21-го ноября
    1. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее. Что значит «Ожидается»? При Горбачёве тоже ожидалось нерасширение НАТО на восток, а что получилось? Хотя да, вот пункт 16: Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину. Ну хорошо, закрепит. А почему только Россия? Где требование законодательного закрепления нерасширения НАТО на восток? Законодательного запрещения вступления в НАТО новых, хотя бы соседних с Россией государств? Трамп «забыл» обо всём этом? Многие пункты тоже обтекаемы и неконкретны. В такие сжатые сроки ни россия ни Украина это соглашение не подпишет и, тем более, не ратифицирует.
    20
    1
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Глава крупнейшей синагоги в Европе (Депропетровск)хабадный раввин Каминецкий ,выступая в Киеве месяц или два обратно,сказал ,что война закончится в январе 2026,,потому что так решили влиятельные люди мира (а кто у нас эти влиятельные люди мира?Риторический вопрос🔯) и что Украина станет процветающим (еврейскими)государством ,куда потекут инвестиции...Для этого и начал войну Путин ,как понимаю,положив ,по ходу ,за Хазарский Каганат на Украине миллион человек вместе с Зельцем-Зеленским?! Какие добрые люди ...😈👽🔯

    4
    14
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Война закончится так,как выгодно мировым глобальным евреям и никак иначе,ведь семья Трампа и зять -иудеи,Зеленский иудей ,да и Путин воспитывался еврейской бабушкой по словам израильского президента Ривлина 😀 Блюментали всех мастей будут довольны результатами..Об остальных история умалчивает 😈🔯👽

    4
    7
  • Вк
    Виардо кузнецова
    21-го ноября

    Не отдаст Россия завоеванные территории, сомневаюсь.Восстанавливать Украину за счет замороженных русских активов .По прогнозам Ванги война закончится и без Трампа в 2026 году. Просто все устали от войны.Конец по ее прогнгозам будет такой , просто перестанут стрелять и все

    18
    1
  • Д
    Дед
    Виардо кузнецова
    21-го ноября

    Так отдавать территории не предусмотрено, они юридически станут российским, только вводить войска нельзя. Донецк, Луганск, Крым- российские, нацизм запрещен, армия сокращена, Путин всего добился. Россия опять победила! Вроде, так. Латвия опять останется одним фашистским государством.

    7
    1
  • Д
    Добрый
    Виардо кузнецова
    21-го ноября

    Дед,возраст даёт себе знать.Не Латвия напала на Украину. Фашистская раша напала на Украину.

    1
    9
  • Д
    Дед
    Виардо кузнецова
    21-го ноября

    Доброму. Украина заключала договора, но не выполняла их из-за этого пришлось ее принудить к выполнению. Украина с 2014 года уничтожала русских в Донецке, Луганске, Одессе, поэтому пришла сила, которая принудила ее к миру. Об этом как раз и есть мирный план Трампа с санкциями в случае не выполнения соглашения.

    4
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео