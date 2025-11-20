В Киеве и в Москве изучают так называемый «мирный плана Трампа». В случае его принятия после почти четырех лет войны может наступить если не мир, то хоты бы перемирие. Приводим все 28 пунктов плана.

Суверенитет Украины будет подтверждён. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее. Будет проведён диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития. Украина получит надёжные гарантии безопасности.

6.Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.

Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем. НАТО соглашается не размещать войска в Украине. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10.Гарантия США:

▪️ США получат компенсацию за гарантию.

▪️ Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию.

▪️ Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены.

▪️ Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.

b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.

c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и индивидуально.

b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях.

c. Россия будет приглашена вернуться в G8.

Замороженные средства будут использованы следующим образом:

100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 млрд долларов, чтобы увеличить объём инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные в Европе средства будут разморожены. Остальная часть замороженных российских средств будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты по определённым направлениям. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.

Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной - 50:50. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:

a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.

b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.

c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21.Территории:

a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими всеми сторонами, включая США.

b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения.

c. Россия отказывается от других согласованных территорий (вероятно имеются в виду захваченные РФ части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей - Ред.), которые она контролирует за пределами пяти регионов.

d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

После согласования будущих территориальных договорённостей и РФ, и Украина обязуются не менять эти договорённости силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договорённости о свободной транспортировке зерна Чёрным морем. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. Все оставшиеся в плену и тела будут обменены по принципу «все на всех».

b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей.

c. Будет реализована программа воссоединения семей.

d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

Украина проведёт выборы через 100 дней. Все стороны, вовлечённые в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.

ДОПОЛНЕНО: В США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение ко Дню благодарения – 27 ноября, затем план представят Москве, а процесс завершится к началу декабря, сообщает The Financial Times.