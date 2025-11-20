В Киеве и в Москве изучают так называемый «мирный плана Трампа». В случае его принятия после почти четырех лет войны может наступить если не мир, то хоты бы перемирие. Приводим все 28 пунктов плана.
-
Суверенитет Украины будет подтверждён.
-
Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.
-
Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее.
-
Будет проведён диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.
-
Украина получит надёжные гарантии безопасности.
6.Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.
-
Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.
-
НАТО соглашается не размещать войска в Украине.
-
Европейские истребители будут размещены в Польше.
10.Гарантия США:
▪️ США получат компенсацию за гарантию.
▪️ Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию.
▪️ Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены.
▪️ Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.
-
Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.
-
Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:
a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект.
b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища.
c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.
d. Развитие инфраструктуры.
e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.
f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.
- Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:
a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и индивидуально.
b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях.
c. Россия будет приглашена вернуться в G8.
- Замороженные средства будут использованы следующим образом:
100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 млрд долларов, чтобы увеличить объём инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные в Европе средства будут разморожены. Остальная часть замороженных российских средств будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты по определённым направлениям. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.
-
Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.
-
Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину.
-
США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1.
-
Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
-
Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной - 50:50.
-
Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:
a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств.
b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования.
c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.
21.Территории:
a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими всеми сторонами, включая США.
b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения.
c. Россия отказывается от других согласованных территорий (вероятно имеются в виду захваченные РФ части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей - Ред.), которые она контролирует за пределами пяти регионов.
d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.
-
После согласования будущих территориальных договорённостей и РФ, и Украина обязуются не менять эти договорённости силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.
-
Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договорённости о свободной транспортировке зерна Чёрным морем.
-
Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:
a. Все оставшиеся в плену и тела будут обменены по принципу «все на всех».
b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей.
c. Будет реализована программа воссоединения семей.
d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.
-
Украина проведёт выборы через 100 дней.
-
Все стороны, вовлечённые в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.
-
Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.
-
После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.
ДОПОЛНЕНО: В США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение ко Дню благодарения – 27 ноября, затем план представят Москве, а процесс завершится к началу декабря, сообщает The Financial Times.
