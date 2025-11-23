Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Было ваше — стало наше: Куба замораживает банковские счета иностранных компаний 0 2883

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Было ваше — стало наше: Куба замораживает банковские счета иностранных компаний

Правительство Кубы уведомило иностранные компании, что они больше не смогут снимать или переводить за рубеж валютные средства, размещенные на их счетах в кубинских банках.

Параллельно компаниям предлагают открыть новый тип счета — «реальный»: он должен пополняться исключительно валютой, поступающей из-за границы, и в теории позволяет осуществлять переводы и снимать наличные. Однако, как сообщили агентству EFE некоторые иностранные фирмы, и по таким счетам уже наблюдаются задержки с доступом к средствам.

По данным агентства, решение фактически закрепляет негласную «заморозку» (corralito) корпоративных депозитов которая продолжается в стране уже несколько месяцев. Эта практика была апробирована властями на ограниченном числе компаний еще в первой половине года и теперь стала общенациональной.

На острове работают 334 предприятия с иностранным участием, из них 56 — полностью иностранные, напоминает Havana Times.

Ограничения коснулись и дипломатических миссий. По данным источников EFE, МИД Кубы сообщил посольствам о схожем режиме: вскоре будет объявлена дата, после которой поступающая валюта может «теоретически» сниматься и переводиться за границу, тогда как доступность средств, полученных до этой даты, не гарантируется.

Все это происходит на фоне острого дефицита валютной ликвидности и множества искажений в экономике: юридические лица вынуждены работать по официальному курсу 24 песо за доллар, тогда как на черном рынке курс приближается к 450.

При этом ни правительство, ни Центробанк Кубы публично не комментируют причины происходящего.

Экономический фон остается крайне тяжелым: Куба импортирует до 80% потребляемой продукции, переживает многолетний кризис с высокой инфляцией, нехваткой базовых товаров, ежедневными отключениями электричества и продолжающимся оттоком населения.

Читайте нас также:
#инфляция #экономический кризис #ограничения #Куба #дефицит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео