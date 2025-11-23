Правительство Кубы уведомило иностранные компании, что они больше не смогут снимать или переводить за рубеж валютные средства, размещенные на их счетах в кубинских банках.

Параллельно компаниям предлагают открыть новый тип счета — «реальный»: он должен пополняться исключительно валютой, поступающей из-за границы, и в теории позволяет осуществлять переводы и снимать наличные. Однако, как сообщили агентству EFE некоторые иностранные фирмы, и по таким счетам уже наблюдаются задержки с доступом к средствам.

По данным агентства, решение фактически закрепляет негласную «заморозку» (corralito) корпоративных депозитов которая продолжается в стране уже несколько месяцев. Эта практика была апробирована властями на ограниченном числе компаний еще в первой половине года и теперь стала общенациональной.

На острове работают 334 предприятия с иностранным участием, из них 56 — полностью иностранные, напоминает Havana Times.

Ограничения коснулись и дипломатических миссий. По данным источников EFE, МИД Кубы сообщил посольствам о схожем режиме: вскоре будет объявлена дата, после которой поступающая валюта может «теоретически» сниматься и переводиться за границу, тогда как доступность средств, полученных до этой даты, не гарантируется.

Все это происходит на фоне острого дефицита валютной ликвидности и множества искажений в экономике: юридические лица вынуждены работать по официальному курсу 24 песо за доллар, тогда как на черном рынке курс приближается к 450.

При этом ни правительство, ни Центробанк Кубы публично не комментируют причины происходящего.

Экономический фон остается крайне тяжелым: Куба импортирует до 80% потребляемой продукции, переживает многолетний кризис с высокой инфляцией, нехваткой базовых товаров, ежедневными отключениями электричества и продолжающимся оттоком населения.