Джеффри Сакс: «Война между НАТО и Россией на Украине» 1 603

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Джеффри Сакс знает, как принимаюся решения в Кремле.

Джеффри Сакс знает, как принимаюся решения в Кремле.

«Европа действует как вассал Соединенных Штатов и очень быстро милитаризируется».

Американский экономист Джеффри Сакс назвал руководство ЕС разжигателями войны, которые стремятся нажиться на милитаризации Европы.

«Большая часть Европы слишком опутана паутиной русофобии, думая, что Россия собирается атаковать Берлин или Париж, но это из области фантастики» — заявил эксперт во время онлайн-выступления на экономическом форуме в Никосии, организованном партией AKEL (Прогрессивная партия трудового народа Кипра). Сакс отнес это на счет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, немецкого канцлера Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что они руководят Европой «очень и очень плохо», потому что настроены на дальнейшее разжигание конфликтов, а не на решение региональных проблем.

«Они хотят, чтобы европейцы тратили 5% ВВП на военные расходы - безумие, учитывая, что этот конфликт мог бы закончиться дипломатическим путем, если бы Украина стала нейтральной, если бы НАТО прекратило свое расширение на восток, а разжигатели войны перестали мечтать об эскалации войны с Россией», — заявил Сакс, напомнив, что в 90-х годах был советником как руководства России, так и Украины, поэтому знает, о чем он говорит.

Американский эксперт объяснил, что Москва не могла себе позволить быть окруженной американскими военными базами и ракетными системами.

По его словам, позиция Евросоюза по украинскому конфликту «разрушает финансы ЕС и его экономическую репутацию в мире, а расплачиваться за эту недальновидность приходится странам-членам, в том числе и Кипру. Экономист подчеркнул, что «война между НАТО и Россией на Украине» была начата США, но почему-то именно европейские лидеры препятствуют ее завершению. Американец также посетовал: «Европа действует как вассал Соединенных Штатов и очень быстро милитаризируется» вместо того, чтобы проявить здравый смысл, обладать стратегической автономией и отстаивать свою позицию зеленого, цифрового и мирного союза.

В своем выступлении Сакс назвал саму идею возможной победы Запада над Россией «ошеломляюще неверной» и предупредил, что разговоры об этом несут в себе лишь риск дальнейшей эскалации вплоть до применения ядерного оружия. Обсуждаемое же в Брюсселе изъятие российских замороженных активов, по мнению экономиста, приведет к серьезной дестабилизации европейской финансовой системы.

Экономист подчеркнул, что «война между НАТО и Россией на Украине» была начата США, но почему-то именно европейские лидеры препятствуют ее завершению. Американец также посетовал: «Европа действует как вассал Соединенных Штатов и очень быстро милитаризируется» вместо того, чтобы проявить здравый смысл, обладать стратегической автономией и отстаивать свою позицию зеленого, цифрового и мирного союза.

В своем выступлении Сакс назвал саму идею возможной победы Запада над Россией «ошеломляюще неверной» и предупредил, что разговоры об этом несут в себе лишь риск дальнейшей эскалации вплоть до применения ядерного оружия. Обсуждаемое же в Брюсселе изъятие российских замороженных активов, по мнению экономиста, приведет к серьезной дестабилизации европейской финансовой системы.

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    23-го ноября

    Это то и так понятно,что местные бывшие коммуняки,Комса и чекисты -троцкисты просто пилят бюджетное бабло по договору с такими же на Украине при общем интересе. Но всегда хорошо,что об этом говорят известные люди ..

    6
    0

